У Кременчуці розшукують Ларису Середу, яка безвісти зникла з садового товариства

Сьогодні, 16:16 Переглядів: 191

Працівники відділення №2 Кременчуцького райуправління поліції розшукують 67-річну Ларису Середу, яка зникла 18 серпня, повідомляє пресслужба поліції Полтавщини. За словами родичів, жінка залишила садове товариство в селі Чикалівка Кременчуцького району і не повернулася додому.

Опис зниклої: зріст близько 165 см, худорлява статура, сиве волосся.

Тих, кому відома будь-яка інформація, що може допомогти у пошуках Лариси Середи, поліція просить звертатися за телефонами: 096-690-53-50, 102 або іншим зручним для вас способом.

Нагадаємо, у Кременчуці продовжують розшук зниклого безвісти 38-річного Сергія Шамрая.