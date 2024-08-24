У Кременчуці розшукують Ларису Середу, яка безвісти зникла з садового товариства

Працівники відділення №2 Кременчуцького райуправління поліції розшукують 67-річну Ларису Середу, яка зникла 18 серпня, повідомляє пресслужба поліції Полтавщини. За словами родичів, жінка залишила садове товариство в селі Чикалівка Кременчуцького району і не повернулася додому.
Опис зниклої: зріст близько 165 см, худорлява статура, сиве волосся.
Тих, кому відома будь-яка інформація, що може допомогти у пошуках Лариси Середи, поліція просить звертатися за телефонами: 096-690-53-50, 102 або іншим зручним для вас способом.
Нагадаємо, у Кременчуці продовжують розшук зниклого безвісти 38-річного Сергія Шамрая.
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