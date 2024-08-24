Прем'єр Косова запросив на сніданок переселенців з України. Серед них дві кременчуцькі журналістки

Сьогодні, 16:34 Переглядів: 164

Прем'єр-міністр Косова Альбін Курті на своїй сторінці у Facebook повідомив, що на Відкритому балконі з нагоди Дня Незалежності України відбулася зустріч з українськими громадянами, які працюють та проживають у Косові. Серед них були й дві кременчуцькі журналістки — Тетяна Красельнікова та Ольга Прядко.

Альбін Курті висловив глибоку вдячність та солідарність з українцями за їхню працю та зусилля в цей складний час, зазначивши, що позиція України та її громадян є незрівнянною та героїчною. Він підкреслив, що Україна є щитом європейської демократії, і запевнив, що Республіка Косово й надалі буде підтримувати визвольну боротьбу України за мир, свободу та демократію.

Прем'єр-міністр також висловив сподівання на перемогу справедливої боротьби України проти насильства, жорстокості та невиправданої агресії з боку РФ, привітавши Україну та її громадян з Днем Незалежності.

Нещодавно «Кременчуцький Телеграф» зустрічався з Тетяною Красельниковою під час її перебування в рідному місті, й дівчина розповіла про діяльність наших журналістів за кордоном.