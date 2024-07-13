Кременчуцька патрульна Надія Шило взяла участь у чемпіонаті Європи з веслування

Збірна команда України здобула кубок Європейських націй, як найкраща збірна за підсумками виступів на чемпіонаті
Із 3 по 8 липня у місті Рачіце, Чеської Республіки, відбувся чемпіонат Європи з веслування на човнах «Дракон», у яких взяла участь кременчуцька поліцейська Надія Шило.
Про це повідомили на сторінці у Facebook Патрульної поліції Кременчука.
На змаганнях Надія Шило продемонструвала спортивну майстерність та незламну жагу до перемоги і показала гарний результат. У складі Національної збірної України, в якій виступала поліцейська — вона виборола 4 золоті, 6 срібних і 3 бронзові медалі.
Збірна команда України здобула кубок Європейських націй, як найкраща збірна за підсумками виступів на чемпіонаті.
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