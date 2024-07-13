Кременчуцька патрульна Надія Шило взяла участь у чемпіонаті Європи з веслування

Сьогодні, 19:44 Переглядів: 2

Збірна команда України здобула кубок Європейських націй, як найкраща збірна за підсумками виступів на чемпіонаті

Із 3 по 8 липня у місті Рачіце, Чеської Республіки, відбувся чемпіонат Європи з веслування на човнах «Дракон», у яких взяла участь кременчуцька поліцейська Надія Шило.

Про це повідомили на сторінці у Facebook Патрульної поліції Кременчука.

На змаганнях Надія Шило продемонструвала спортивну майстерність та незламну жагу до перемоги і показала гарний результат. У складі Національної збірної України, в якій виступала поліцейська — вона виборола 4 золоті, 6 срібних і 3 бронзові медалі.

Збірна команда України здобула кубок Європейських націй, як найкраща збірна за підсумками виступів на чемпіонаті.