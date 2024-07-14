Середній розмір пенсії українців у 2024 році становить 5743 грн - на Полтавщині виплачують менше

Протягом перших трьох місяців 2024 року середня пенсія в Україні зросла на 9,6%, або на 505,02 грн. Її розмір станом на 1 квітня становив 5 743,27 грн. Пенсіонери, які продовжують трудову діяльність, в середньому отримували 6 094,28 грн.
Про це повідомляє Пенсійний фонд України.
Однак у різних регіонах України середня пенсія значно відрізняється. Якщо у Києві пенсіонери в середньому отримують близько 7 848 грн, то у Тернопільській області - всього 4 399 грн. У Полтавській області станом на 1 квітня розмір середньої пенсії становив майже 5573 грн, що трохи нижче від загальноукраїнського рівня (5743 грн).
У 2024 році структура пенсійних виплат в Україні виглядає наступним чином:
Нагадаємо, за перший квартал 2023 року середня пенсія в Україні склала 5 238 грн. У Полтавській області розмір середньої пенсії рік тому становив 5097 грн.
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