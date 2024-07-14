У суботу, 13 липня, рятувальники ДСНС шість разів виїжджали на гасіння пожеж на Кременчуччині

Сьогодні, 08:56 Переглядів: 80

Протягом суботи, 13 липня, рятувальники ДСНС 6 разів виїжджали на гасіння пожеж на території Кременчуцького району.

Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького районного управління ДСНС.

Учора о 16.03 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у господарчій споруді в селищі Нова Галещина.

На гасіння цієї пожежі вогнеборці подали ствол типу «Protek». У зв’язку із сильним задимленням працювала ланка газодимозахисників. Пожежу вдалося ліквідувати о 18.01. До гасіння пожежі залучалося одне відділення 7-го державного пожежно-рятувального поста та одна одиниця пожежної техніки. Травмованих чи загиблих не зафіксовано.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

О 16.20 надійшло повідомлення про пожежу у господарчій споруді в селі Приліпка Кременчуцького району. На гасіння цієї пожежі вогнеборці також використовували ствол типу «Protek» та працювала ланка газодимозахисників. Пожежу вдалося погасити о 21.14. Вогонь знищив 15 тонн сіна. До гасіння пожежі залучалося одне відділення 7-го ДПРП, одне відділення 10-ї ДПРЧ та дві одиниці пожежної техніки. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Учора о 16.15 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу сухої рослинності поблизу вулиця Свіштовська в Кременчуці. Пожежу ліквідували о 17.14. Вигоріла суха рослинність на площі 1 га. До гасіння пожежі залучалося два відділення 14-ї ДПРЧ.

О 19.04 надійшло повідомлення про пожежу сухої рослинності у селі Лукашівка Кременчуцького району. Пожежу ліквідували о 20.50. До її гасіння залучалося одне відділення місцевої пожежної охорони села Оболонь та одна одиниця техніки ДПК ТОВ «Дніпроагролан». Внаслідок пожежі знищено суху рослинність на площі 0,5 га.

Учора о 22.03 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння сміття у селі Ялинці. Пожежу погасили о 23.33.

До її гасіння залучалося одне відділення місцевої пожежної охорони та одна одиниця пожежної техніки.

У ніч на неділю о 1.22 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у дачному будинку садового товариства «Юність-2» поблизу Горішніх Плавнів. Вогнеборці, які прибули на виклик, на гасіння пожежі відразу подали два стволи типу «Protek». У зв’язку із сильним задимленням працювала ланка газодимозахисників. Пожежу вдалося повністю погасити о 4.25. Вогонь знищив покрівлю будинку площею 30 м2, електричний та бензиновий інструмент, пошкоджено перекриття та кондиціонер. Втім, дачний будинок вдалося врятувати від повного знищення вогнем. Травмованих та загиблих внаслідок пожежі не зареєстровано. До гасіння залучалося два відділення 17-ї ДПРЧ та дві одиниці пожежної техніки. Причина виникнення пожежі встановлюється.