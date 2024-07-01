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Кременчук, Спорт

Кременчужанин Тарас Кузик — чемпіон Європи з веслування

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 162

 

Відбувався чемпіонат минулого тижня у Словаччині

Кременчужанин Тарас Кузик став чемпіоном Європи з веслування на байдарках і каное серед молоді. Про це повідомляють у Кременчуцькому спортивному ліцеї імені І. Піддубного.

Тарас — випускник спортивного ліцею.

Із 27 до 30 червня він брав участь у чемпіонаті Європи з веслування, що проходив у Словаччині. 

Спортсмен разом зі своїм напарником Володимиром Савчиним переміг на дистанції 1000 м серед юнаків та молоді до 23 років.

Приєднуємося до вітань випускника нашого закладу, Кузика Тараса, Чемпіона Європи з веслування на байдарках і каное. Пишаємося тобою! — пишуть педагоги спортивного ліцею на своїй сторінці у фейсбуці.

Україну на чемпіонаті представляли 38 спортсменів. Загалом же у змаганнях взяли участь представники 36 європейських країн.

Нагадаємо, у минулому році Тарас виробов ІІІ місце на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное серед юніорів.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Федерація каное України
Теги: веслування чемпіонат Європи
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