Кременчужанин Тарас Кузик — чемпіон Європи з веслування

Кременчужанин Тарас Кузик став чемпіоном Європи з веслування на байдарках і каное серед молоді. Про це повідомляють у Кременчуцькому спортивному ліцеї імені І. Піддубного.
Тарас — випускник спортивного ліцею.
Із 27 до 30 червня він брав участь у чемпіонаті Європи з веслування, що проходив у Словаччині.
Спортсмен разом зі своїм напарником Володимиром Савчиним переміг на дистанції 1000 м серед юнаків та молоді до 23 років.
Україну на чемпіонаті представляли 38 спортсменів. Загалом же у змаганнях взяли участь представники 36 європейських країн.
Нагадаємо, у минулому році Тарас виробов ІІІ місце на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное серед юніорів.
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