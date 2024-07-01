За попередній тиждень майже усі новонароджені у Кременчуці — хлопчики

У Кременчуці за попередній тиждень, із 24 до 30 червня, майже усі новонароджені малюки — хлопчики. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Усього за попередній тиждень народилося 16 немовлят — 14 хлопчиків та 2 дівчинки.
У перинатальному центрі на світ з’явилися 13 малюків — 11 хлопчиків та 2 дівчинки.
Ще троє хлопців народилися у пологовому відділенні кременчуцької лікарні «Правобережна».
Нагадаємо, за тиждень до цього, із 17 до 23 червня, чисельність Кременчуцької громади збільшилася на 30 маленьких громадян.
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