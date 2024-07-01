Полтавець упав з висоти на виробництві й загинув — поліція встановлює обставини

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30 червня близько 13.30 на одному з підприємств у селі Щербані 54-річний полтавець під час виконання робіт впав з висоти й від отриманих травм загинув. Про це правоохоронців сповістили медики, повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

За цим фактом поліціянти розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 272 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, якщо це порушення заподіяло шкоду здоров’ю потерпілого).

Наразі обставини події з’ясовує слідство.

Раніше про нещасний випадок на виробництві стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області. Надзвичайники повідомили про ще один нещасний випадок — у Гребінці людина впала в колодязь.



