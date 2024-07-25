СБУ та поліція знешкодили агентурну групу ФСБ, яка готувала серію терористичних атак у ЄС — серед паліїв були полтавці

Сьогодні, 10:59 Переглядів: 1 128

Вони підпалювали торговельні центри в Україні, Польщі та країнах Балтії

Служба безпеки України (СБУ) та Національна поліція провели знешкодили агентурну групу ФСБ, що готувала серію терористичних атак. Основна діяльність злочинців була спрямована на підпали торгових центрів та інших об'єктів в Україні, Польщі та країнах Балтії. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Агентурна група планувала підпали у місцях масового скупчення людей, таких як торгові центри, автозаправні станції, аптеки та ринки. Зловмисники діяли під керівництвом кадрових співробітників ФСБ Росії, які дистанційно координували їхні дії. До складу групи входило 19 осіб, які були розосереджені по різних регіонах, включаючи Полтавську область.

Як повідомили у пресслужбі нацполіції, 39-річного організатора та його спільника затримали в Івано-Франківську. Фігуранти вербували кандидатів для здійснення підпалів за гроші, використовуючи особисті зв’язки у кримінальних колах. Для відрядження завербованих підпалювачів за кордон готували підроблені документи, зокрема паспорти, водійські права та інші.

Після підпалів, зловмисники мали знімати загоряння на камери власних телефонів для звітування перед ФСБ. Ці медіафайли планувалося використовувати для дестабілізації суспільно-політичної обстановки у Євросоюзі.

Оплата за виконану роботу здійснювалася частинами — спочатку аванс, а решта грошей перераховувалася кураторами після здійснення підпалу й обов’язкового підтвердження у публікаціях медіа. Для ускладнення процесу відслідковування транзакцій, усі грошові перекази відбувалися на криптогаманці так званих «мулів», які за невелику фінансову винагороду надавали ділкам свої рахунки. За оперативними даними найближчим часом ділки планували знищити центр гуманітарної допомоги для українців в Польщі. Тож для знешкодження діяльності злочинної групи, що діяла під кураторством російського ФСБ, правоохоронці провели спецоперацію.

18 липня правоохоронці провели 40 обшуків за місцями проживання та в транспортних засобах фігурантів на території шести областей, де були знайдені докази, що свідчать про зв’язок учасників злочинної організації з представниками російських спецслужб.

Під час слідчих дій знайшли підроблені документи, серед яких були свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, посвідчення водіїв та дипломи про освіту; печатки, штампи та інші заготовки, які використовувалися для виготовлення підробок; банківську документацію, квитанції та чеки про оплату поштових послуг з розсилки документів; комп’ютерну техніку, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, грошові кошти та чорнові записи.

Цього ж дня на території Івано-Франківської області поліцейські затримали трьох учасників злочинної групи. Відповідно до рольової участі кожного з фігурантів, їм повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада);

ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна);

ч. 2 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів);

ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Санкції інкримінованих статей передбачають до 15 років позбавлення волі або довічне з конфіскацією майна.