У Полтаві поліція розшукує водія самоката, який травмував жінку та втік з місця події

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23 липня близько 13.40 на вулиці Європейській у Полтаві невідомий самокатник наїхав на жінку та втік із місця події, повідомляє пресслужба поліції.

Правоохоронці встановили, що на тротуарі вулиці Європейської, поблизу приватних будинків № 125 та № 127, поруч із зупинкою громадського транспорту «Нестора Городовенка» та навпроти супермаркету «АТБ», невідома особа на самокаті скоїла наїзд на 37-річну жінку, яка рухалася у напрямку від центру міста. Постраждалу пішохідку госпіталізували.

Після скоєного, водій самоката зник із місця події, і поліція наразі встановлює його особу.

За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ст. 291 Кримінального кодексу України (Порушення чинних на транспорті правил, якщо це спричинило тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян штрафу (85 тис. грн), до 2 років виправних робіт, або до 5 років обмеження чи позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

— Якщо ви стали свідком даної події або володієте інформацією, яка може допомогти у розшуку причетної особи, повідомте до Полтавського районного управління поліції за номером телефону 050-606-29-19 або 102, — звертається поліція до очевидців.