У Полтаві 38-річний чоловік на самокаті врізався у скляні двері ТЦ, влаштував скандал у готелі і пошкодив чуже авто

Сьогодні, 13:05 Переглядів: 259 Коментарів: 1

29 березня 38-річний полтавець заїхав на самокаті до торговельного центру у Шевченківському районі Полтави та пошкодив скляні двері. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Також поліціянти встановили, що чоловік причетний ще до ряду адміністративних правопорушень, зокрема до конфлікту з адміністрацією одного із готелів Полтави та умисного пошкодження дзеркала припаркованого автомобіля на вулиці Соборного Майдану.

Працівники відділу превенції на правопорушника склали декілька адміністративних матеріалів за дрібне хуліганство, які скерували до суду.

Нагадаємо, що у Градизьку дитина на самокаті потрапила під колеса автівки.