Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

У Полтаві 38-річний чоловік на самокаті врізався у скляні двері ТЦ, влаштував скандал у готелі і пошкодив чуже авто

Сьогодні, 13:05 Переглядів: 259 Коментарів: 1

Поліція встановила особу полтавця

29 березня 38-річний полтавець заїхав на самокаті до торговельного центру у Шевченківському районі Полтави та пошкодив скляні двері. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Також поліціянти встановили, що чоловік причетний ще до ряду адміністративних правопорушень, зокрема до конфлікту з адміністрацією одного із готелів Полтави та умисного пошкодження дзеркала припаркованого автомобіля на вулиці Соборного Майдану.

Працівники відділу превенції на правопорушника склали декілька адміністративних матеріалів за дрібне хуліганство, які скерували до суду.

Нагадаємо, що у Градизьку дитина на самокаті потрапила під колеса автівки

0
Автор: Руслана Горгола Джерело фото: 0512.com.ua
Теги: Полтава самокати торгівельно-розважальний центр
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

85
wolf:
Сьогодні, 13:22

GTA San Andreas по - Полтавські.


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх