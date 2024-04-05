Фотофакт: кременчуцькі надзвичайники возили містом катер

5 квітня містяни бачили, як автівка Державної служби надзвичайних ситуацій перевозила містом катер. Рухались у бік центру Кременчука.

Як повідомив «Кременчуцькому Телеграфу» пресофіцер Кременчуцького райуправління Державної служби України з надзвичайних ситуацій Владислав Дяченко, «катер після технічного обслуговування повертається на воду».

Нагадаємо, що у 2018 році кременчуцькі рятувальники отримали новий аварійно-рятувальний катер «Фаворит-Кременчук», який купили коштом державного бюджету.

Під час передачі рятувальникам відповідних сертифікатів на обновку мер Віталій Малецький повідомив про створення оперативного штабу на базі рятувально-водолазної станції, з 2020 року — КП «Кременчук Аква-Сервіс». Там і дислокується катер.