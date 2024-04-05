Книжкова блогерка з Кременчука ініціює проєкт для дітей, який підвищить їх інтерес до читання

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 261

Книжкова блогерка з Кременчука Марина Куркач ініціює проєкт для дітей, який підвищить їх інтерес до читання.

— Читання — це суперсила, яку має кожна людина, просто інколи її необхідно активувати любов’ю. Зрозуміти це мені допомогли мої діти, з якими я щиро ділюся своєю любов’ю до книг. Але ж не всі діти мають книги, сучасні, красиві та у достатній кількості — ця думка не дає мені спокою, — каже пані Марина.

Проєкт «Подаруй дитині суперсилу читача» блогерка розпочинає з запрошення до співпраці керівників закладів міста Кременчук та Полтавської області, яким необхідні полиці з дитячими і підлітковими книгами.

Пріоритетними є ті заклади, які найбільше потребують допомоги у формуванні бібліотек: відділення дитячих лікарень; дитячі будинки для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; соціальні центри матері та дитини; товариства, які опікуються дітьми з інвалідністю; загальноосвітні та спеціальні школи-інтернати для дітей.

— Якщо вдасться знайти тих, для кого проєкт буде мати важливе значення, невдовзі оголошу про збір, долучитися до якого зможе кожен охочий, подарувавши дітям книги, — підкреслює Марина Куркач.

Надіслати свої звернення, запитання і пропозиції можна в особистих повідомленнях на Фейсбук-сторінку Марини або на e-mail: pochuitishu@gmail.com

Також книжкова блогерка пропонує читачам віком 11-17 років ознайомитися з добіркою підліткових книг, які щиро радить їм прочитати. Вони цікаві, реалістичні й написані сучасними українськими письменниками та письменницями.

Анастасія Нікуліна «Зграя»

Міські висотки Львова та п’ятеро хлопців, яких об'єднала дружба і любов до паркуру. Вони трейсери, вони балансують на межі та звикли ризикувати, але в їхньому житті з’являються перешкоди, які їм доведеться подолати. Проте пережити складні часи набагато легше, якщо є друзі, є своя «Зграя».

Тетяна Рубан «#Фізик»

Валя навчається в коледжі й все було б добре, якби викладач фізики наполегливо не вимагав її уваги. Діна — неймовірна дівчина з рожевим волоссям та величезною душею, яка прийде на допомогу Валі, користуючись своєю сміливістю. Разом дівчата будуть підтримувати усіх тих, хто став жертвою харасменту й опинився сам на сам із цією проблемою.

Віоліна Ситнік «Маски чужих ролей»

Денис, Ярина, Єгор та Іванка — не ті, за кого себе видають, бо під маскою щастя та успіху вони ховають глибокі особисті проблеми. Можливо, викриття і шлях виправлення власних помилок допоможе їм зрозуміти, що бути успішним чи бути багатим — не означає бути щасливим. Але щоб в цьому переконатися доведеться зняти «маски».

Віталіна Макарик «Кеди в небі»

Леся навчається у восьмому класі та намагається впоратися із болем, який після втрати мами, затьмарив все навколо. Червоні кеди — маленький секрет, який надає їй сил боротися з новими викликами й захищати себе від булінгу. Любов — це те, що стосується кожного і це саме те, що зможе вилікувати найглибші рани Лесі.

Олена Рижко «Король Даркнету»

Під час прогулянки Стефа і Яр опиняться в епіцентрі злочину, який спробують розслідувати самотужки. Шукати вбивцю їм допоможуть: віртуозна хакерка Летта, брат Яра, який працює в поліції та хакер Король Даркнету, справжнього ім’я якого ніхто не знає. Але щоб завершити розслідування Стефі доведеться скасувати подорож до Парижу, а Яру — розкрити таємниці свого минулого.

Анастасія Нікуліна «Сіль для моря або Білий кит»

Лізі чотирнадцять і вона не може знайти спільну мову ані з батьками, ані з однокласниками. Єдиний хто її розуміє — загадковий хлопець під ніком Білий Кит. Але у світі соцмереж жодна зустріч не буває випадковою. Та й знайомство з дивною жінкою на березі моря привносить у життя дівчинки довіру і розуміння, що сенс життя зовсім не в тому, щоб ставати сіллю для моря.

Василь Теремко «16 весна»

Артик, Славко, Коля, Ілона, Ванько, Іра — навчаються в школі, хтось з них захоплюється футболом, хтось вперше закохується. А ще вони дружать, конфліктують, шукають себе та мріють про повернення батьків з війни. Кожен із них намагається зрозуміти світ дорослих та своє призначення в ньому. Кожен відчуває, що в країні війна, адже їхня шістнадцята весна багато, що для них змінить.

Сергій Гридін «І паралельні перетинаються»

Переїзд до іншого міста, відсутність друзів, небажання відвідувати школу, паралельність світів, в яких живуть він і його батьки — усе це спонукає шістнадцятирічного Романа до пошуку суїцидальних спільнот у вк, які підштовхують його до самогубства. Отямившись у лікарні, хлопець переосмислить свій учинок і усвідомить, що є заради чого жити.

Ольга Русіна «Абрикоси зацвітають уночі»

Устиму дев’ять, він живе у містечку поряд з окупованим Донецьком. Він ходить до школи, обожнює свою собачку та намагається зрозуміти навіщо росіяни стріляють по нашим містам, змушуючи людей залишати свої домівки. На Сході України, літаючи в небі, загубився безпілотник Ел. Він шукає військового, який його запустив, бо сам про себе нічого не пам’ятає. Дружба Устима і Ела не буде довгою, але Устим багато років буде плекати надію повернутися додому і побачити друга знову.