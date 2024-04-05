Книжкова блогерка з Кременчука ініціює проєкт для дітей, який підвищить їх інтерес до читання

Книжкова блогерка з Кременчука Марина Куркач ініціює проєкт для дітей, який підвищить їх інтерес до читання.
— Читання — це суперсила, яку має кожна людина, просто інколи її необхідно активувати любов’ю. Зрозуміти це мені допомогли мої діти, з якими я щиро ділюся своєю любов’ю до книг. Але ж не всі діти мають книги, сучасні, красиві та у достатній кількості — ця думка не дає мені спокою, — каже пані Марина.
Проєкт «Подаруй дитині суперсилу читача» блогерка розпочинає з запрошення до співпраці керівників закладів міста Кременчук та Полтавської області, яким необхідні полиці з дитячими і підлітковими книгами.
Пріоритетними є ті заклади, які найбільше потребують допомоги у формуванні бібліотек: відділення дитячих лікарень; дитячі будинки для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; соціальні центри матері та дитини; товариства, які опікуються дітьми з інвалідністю; загальноосвітні та спеціальні школи-інтернати для дітей.
— Якщо вдасться знайти тих, для кого проєкт буде мати важливе значення, невдовзі оголошу про збір, долучитися до якого зможе кожен охочий, подарувавши дітям книги, — підкреслює Марина Куркач.
Також книжкова блогерка пропонує читачам віком 11-17 років ознайомитися з добіркою підліткових книг, які щиро радить їм прочитати. Вони цікаві, реалістичні й написані сучасними українськими письменниками та письменницями.
Анастасія Нікуліна «Зграя»
Міські висотки Львова та п’ятеро хлопців, яких об'єднала дружба і любов до паркуру. Вони трейсери, вони балансують на межі та звикли ризикувати, але в їхньому житті з’являються перешкоди, які їм доведеться подолати. Проте пережити складні часи набагато легше, якщо є друзі, є своя «Зграя».
Тетяна Рубан «#Фізик»
Валя навчається в коледжі й все було б добре, якби викладач фізики наполегливо не вимагав її уваги. Діна — неймовірна дівчина з рожевим волоссям та величезною душею, яка прийде на допомогу Валі, користуючись своєю сміливістю. Разом дівчата будуть підтримувати усіх тих, хто став жертвою харасменту й опинився сам на сам із цією проблемою.
Віоліна Ситнік «Маски чужих ролей»
Денис, Ярина, Єгор та Іванка — не ті, за кого себе видають, бо під маскою щастя та успіху вони ховають глибокі особисті проблеми. Можливо, викриття і шлях виправлення власних помилок допоможе їм зрозуміти, що бути успішним чи бути багатим — не означає бути щасливим. Але щоб в цьому переконатися доведеться зняти «маски».
Віталіна Макарик «Кеди в небі»
Леся навчається у восьмому класі та намагається впоратися із болем, який після втрати мами, затьмарив все навколо. Червоні кеди — маленький секрет, який надає їй сил боротися з новими викликами й захищати себе від булінгу. Любов — це те, що стосується кожного і це саме те, що зможе вилікувати найглибші рани Лесі.
Олена Рижко «Король Даркнету»
Під час прогулянки Стефа і Яр опиняться в епіцентрі злочину, який спробують розслідувати самотужки. Шукати вбивцю їм допоможуть: віртуозна хакерка Летта, брат Яра, який працює в поліції та хакер Король Даркнету, справжнього ім’я якого ніхто не знає. Але щоб завершити розслідування Стефі доведеться скасувати подорож до Парижу, а Яру — розкрити таємниці свого минулого.
Анастасія Нікуліна «Сіль для моря або Білий кит»
Лізі чотирнадцять і вона не може знайти спільну мову ані з батьками, ані з однокласниками. Єдиний хто її розуміє — загадковий хлопець під ніком Білий Кит. Але у світі соцмереж жодна зустріч не буває випадковою. Та й знайомство з дивною жінкою на березі моря привносить у життя дівчинки довіру і розуміння, що сенс життя зовсім не в тому, щоб ставати сіллю для моря.
Василь Теремко «16 весна»
Артик, Славко, Коля, Ілона, Ванько, Іра — навчаються в школі, хтось з них захоплюється футболом, хтось вперше закохується. А ще вони дружать, конфліктують, шукають себе та мріють про повернення батьків з війни. Кожен із них намагається зрозуміти світ дорослих та своє призначення в ньому. Кожен відчуває, що в країні війна, адже їхня шістнадцята весна багато, що для них змінить.
Сергій Гридін «І паралельні перетинаються»
Переїзд до іншого міста, відсутність друзів, небажання відвідувати школу, паралельність світів, в яких живуть він і його батьки — усе це спонукає шістнадцятирічного Романа до пошуку суїцидальних спільнот у вк, які підштовхують його до самогубства. Отямившись у лікарні, хлопець переосмислить свій учинок і усвідомить, що є заради чого жити.
Ольга Русіна «Абрикоси зацвітають уночі»
Устиму дев’ять, він живе у містечку поряд з окупованим Донецьком. Він ходить до школи, обожнює свою собачку та намагається зрозуміти навіщо росіяни стріляють по нашим містам, змушуючи людей залишати свої домівки. На Сході України, літаючи в небі, загубився безпілотник Ел. Він шукає військового, який його запустив, бо сам про себе нічого не пам’ятає. Дружба Устима і Ела не буде довгою, але Устим багато років буде плекати надію повернутися додому і побачити друга знову.