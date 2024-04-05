На Полтавщині водійка порушила правила ПДР і потрапила в аварію — поліція

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Вранці 5 квітня на 346 км автодороги Київ — Харків — Довжанський у Полтавській області сталась аварія. На водійку, яка спричинила дорожньо-транспортну пригоду, склали адмінпротокол. Про це повідомили на telegram-каналі патрульної поліції Полтавщини.

За даними офіцерів, водійка Nissan, виїжджаючи з другорядної дороги, не надала перевагу в русі Citroen, який рухався головною дорогою в напрямку Харкова.

Внаслідок аварії машини отримали механічні пошкодження, зазначили у повідомленні. На водійку Nissan поліцейські склали протокол за ст.124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) Кодексу України про адміністративні порушення.