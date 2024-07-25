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Надзвичайні новини

У Кременчуці затримали водія ВАЗ за керування у стані алкогольного сп'яніння

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 188

 

Водій був у стані алкогольного сп'яніння та не мав права керування

25 липня вночі, на вулиці Старшого лейтенанта Кагала у Кременчуці, поліцейські зупинили автомобіль ВАЗ за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з водієм, патрульні виявили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння та встановили, що громадянин не має права керування. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції.

Інспектори запропонували водію пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння на місці за допомогою алкотестеру. Результат — 0,98 проміле, що майже в п’ять разів перевищує допустиму норму.

Поліцейські склали на водія адміністративні матеріали за такими статтями:

  • ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані спʼяніння);
  • ч. 5 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування, повторно протягом року);
  • ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування ременями безпеки) КУпАП.

Чоловіка відсторонили від керування транспортним засобом.

Нагадаємо, що нещодавно патрульні вже спиняли ВАЗ, яким кермував нетверезий кременчужанин без прав.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ст.130 патрульна поліція
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