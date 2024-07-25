У Кременчуці затримали водія ВАЗ за керування у стані алкогольного сп'яніння

25 липня вночі, на вулиці Старшого лейтенанта Кагала у Кременчуці, поліцейські зупинили автомобіль ВАЗ за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з водієм, патрульні виявили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння та встановили, що громадянин не має права керування. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції.
Інспектори запропонували водію пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння на місці за допомогою алкотестеру. Результат — 0,98 проміле, що майже в п’ять разів перевищує допустиму норму.
Поліцейські склали на водія адміністративні матеріали за такими статтями:
Чоловіка відсторонили від керування транспортним засобом.
Нагадаємо, що нещодавно патрульні вже спиняли ВАЗ, яким кермував нетверезий кременчужанин без прав.
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