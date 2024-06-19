СБУ затримала російських агентів, які на замовлення спецслужб ворога підпалювали автівки віськових ТЦК

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Російські спецслужби не гребують будь-якими способами досягненням своїх цілей і використовують для цього навіть українських дітей. Про це йдеться у повідомленні пресцентру Служби безпеки України та Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

СБУ та Нацполіція заявляють, що встановили факти вербування українських підлітків ФСБ. Вони мали на замовлення російських спецслужб підпалювати автомобілі військовослужбовців ТЦК у різних регіонах України.

У вівторок пресслужба СБУ повідомила про затримання групи осіб, яких підозрюють в тому, що вони готували підпали авто військовослужбовців ТЦК у місті Дніпро. Для цього вони планували застосувати саморобні «коктейлі Молотова».

— Щоб виявити потенційні цілі, учасники групи об’їжджали територію міста і шукали паркінги, на яких військовослужбовці залишають свої автомобілі, — йдеться в повідомленні.

Отримані координати та цілі чоловіки мали погодити зі своїм російським куратором. За даними слідства, фігуранти вже встигли підпалити один з автомобілів. Подальші плани ворога було зірвано.

Як встановило розслідування, підозрюваними виявились четверо місцевих жителів, двом з них по 17 років. У поле зору російських спецслужб вони потрапили на початку літа цього року через свою активність в одному з Телеграм-каналів, де шукали легкого заробітку. Для маскування транзакцій гроші мали зайти на банківську картку, оформлену на підставну особу.

— Крім того, ще одним ворожим завданням було поширення на міських будівлях написів, що дискредитують співробітників ТЦК, - сказано в повідомленні.

Ще одну групу паліїв правоохоронці виявили в Києві. 18 червня правоохоронці затримали 48-річну жінку та її 14-річного сина за підозрою у підпалі двох військових автомобілів. Вони приїхали у Київ для виконання завдання від російських спецслужб.

— Досудовим розслідуванням встановлено, що жінка приїхала з Ніжина до Києва разом з 14-річним сином для того, щоб підпалили автомобіль військового на замовлення. Таке завдання її син отримав від невідомого чоловіка через Телеграм-канал, - сказано в повідомленні прокуратури.

Син з матір’ю вночі приїхали до місця стоянки автомобіля Mitsubishi Pajero військовослужбовця ЗСУ. Жінка почала обливати машину бензином, а потім мала зняти відео, як вона горить.

Однак працівники поліції затримали їх на гарячому та загасили авто в перші ж хвилини після підпалу. Силовики кажуть, що жінка та її син зізнались, що це вже не перший підпал авто, який вони вчинили на замовлення. Таким чином родина нібито намагалася заробити гроші. Фігуранти справи затримані, їм повідомили про підозру.

15 червня в Одесі правоохоронці затримали чотирьох підлітків, яких РФ втягнула в злочинну діяльність. Спецслужби РФ заохочували хлопців за гроші палити автомобілі військовослужбовців ЗСУ. Двоє з них, підлітки 13 та 16 років, раніше вже підпалили два авто військових. Під час їх затримання правоохоронцями, підлітки з двома товаришами віком 16 та 18 років намагалися підпалити ще одну машину.

А 4 червня СБУ затримала агента ФСБ, який готував теракти проти військовослужбовців ТЦК у прифронтовому Запоріжжі. У результаті спецоперації «на гарячому» затримано російського агента, який готував підриви авто співробітників місцевих ТЦК. За вказівкою ФСБ фігурант мав виявити такі транспортні засоби, а потім встановити під ними саморобні вибухові пристрої дистанційного керування.

За даними слідства, агентом виявився чоловік, якого ФСБ дистанційно завербувала у квітні цього року.

Такими способами окупанти намагаються створити «медійну картинку» для російських ЗМІ про наявність антиукраїнського підпілля в регіонах. Правоохоронці закликають батьків уважніше ставитися до своїх дітей, та попередити їх про встановлену законом відповідальність за вчинення диверсій — за співпрацю з ворогом загрожує довічне ув’язнення (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, омбудсмен Дмитро Лубінець також написав у Telegram про те, як російські спецслужби у соцмережах вербують неповнолітніх дітей для підпалу автівок військовослужбовців ЗСУ, обіцяючи за це винагороду у кілька тисяч доларів. Він зазначив, що такі вчинки передбачають кримінальну відповідальність, а грошей від росіян завербовані все одно не побачать. Та закликав батьків донести дітям, чому цього не варто робити.

Російські спецслужби вербують у соцмережах дітей та підлітків для підпалу автівок військових — омбудсмен

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