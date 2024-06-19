Російські спецслужби вербують у соцмережах дітей та підлітків для підпалу автівок військових — омбудсмен

Терористи пропонують «заробіток» підліткам у кілька тисяч доларів з метою дестабілізувати ситуацію в Україні
Російські спецслужби не гребують будь-якими способами досягненням своїх цілей і використовують для цього українських дітей. Наразі вони вербують неповнолітніх для підпалу автівок військовослужбовців ЗСУ, обіцяючи за це винагороду у кілька тисяч доларів. Пропонують такий «заробіток» підліткам через соціальні мережі. Про це написав омбудсмен Дмитро Лубінець у Telegram.
Дмитро Лубінець додав, що такі вчинки передбачають кримінальну відповідальність, а грошей від росіян завербовані все одно не побачать. Він закликав батьків донести дітям, чому цього не варто робити.
Нагадаємо, увечері 20 травня у селі Піщане Кременчуцького району сталось загоряння двох автівок в однаковий час.
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