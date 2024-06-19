Російські спецслужби вербують у соцмережах дітей та підлітків для підпалу автівок військових — омбудсмен

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Терористи пропонують «заробіток» підліткам у кілька тисяч доларів з метою дестабілізувати ситуацію в Україні

Російські спецслужби не гребують будь-якими способами досягненням своїх цілей і використовують для цього українських дітей. Наразі вони вербують неповнолітніх для підпалу автівок військовослужбовців ЗСУ, обіцяючи за це винагороду у кілька тисяч доларів. Пропонують такий «заробіток» підліткам через соціальні мережі. Про це написав омбудсмен Дмитро Лубінець у Telegram.

— Зафіксовані випадки підпалу авто військових у Києві, Одесі, Дніпрі. Така ситуація та вербування дітей зі сторони РФ — черговий спосіб РФ дестабілізувати ситуацію в Україні, — повідомив він.

Дмитро Лубінець додав, що такі вчинки передбачають кримінальну відповідальність, а грошей від росіян завербовані все одно не побачать. Він закликав батьків донести дітям, чому цього не варто робити.

— А також розповісти про підступність ворога, адже надалі РФ може вигадати інші схеми вербування. Як приклад — раніше ми повідомляли, що з території РФ вербують українських дітей і змушують їх повідомляти про мінування шкіл та інших закладів. Діти мають бути пильними у соціальних мережах й не піддаватися провокаціям росіян! — закликав Дмитро Лубінець. — закликав Дмитро Лубінець.

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