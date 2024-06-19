На зустрічі з віцепрем'єркою обговорили виплату проміжних репарацій постраждалим від СНПК

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 63

Впродовж останніх дев’яти років 19 червня у світі відзначають Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством, пов’язаним з конфліктом (СНПК). Для України, яка десять років поспіль веде щоденну боротьбу з агресією Російської Федерації, зокрема і сексуальним насильством щодо українців, ця тема дуже актуальна.

Напередодні Міжнародного дня в Києві відбулася зустріч віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної з постраждалими від СНПК, передає кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події. Головною темою розмови стала виплата проміжних репарацій в рамках пілотного проєкту, який запустили в Україні в березні 2024 року. Він передбачає виявлення та ідентифікацію постраждалих від сексуального насильства; визначення відповідності кожного окремого випадку критеріям сексуального насильства й безпосередню виплату проміжних компенсацій ідентифікованим постраждалим.

У межах пілотного проєкту одноразові проміжні компенсації зможуть отримати 500 осіб. За планом, до жовтня 2024 року має бути сформована певна практика та досвід. Після цього розпочнеться наступний, більш масштабний етап проєкту.

На зустріч з Ольгою Стефанішиною приїхали люди з різних куточків України. Серед присутніх — ті, хто був в полоні, хто зазнав СНПК з початку повномасштабного вторгнення, постраждалі у 2014 році, ті, хто вже отримав репарації, а також правозахисники, громадські діячі та інші. Всі вони ділилися досвідом, баченням, радили, розказували історії відновлення, пошуку правосуддя, шукали шляхи розв’язування проблемних питань.

Також обговорювали проблеми стигматизації та заохочення постраждалих для участі в пілотному проєкті: на що потрібно робити фокус у комунікації, чого треба уникати, щоб завоювати довіру постраждалих та заохотити звертатися по допомогу.

Питань багато, всі вони потребують рішення. При цьому важливо зазначити, що в Україні працює система надання допомоги постраждалим від СНПК. Вона покращується, хоча й досі діє лише в рамках гуманітарного реагування. Її необхідно трансформувати в сталий підхід, який забезпечить довгострокову реабілітацію та інші види допомоги. Для цього треба розуміти, яка допомога є пріоритетною для постраждалих, чого не вистачає зараз в наявній системі тощо. Про це теж говорили в процесі діалогу.

За даними Офісу Генерального прокурора України на 1 червня 2024 року з початку повномасштабної військової агресії РФ прокурори зафіксували 298 фактів СНПК (чоловіки — 109, жінки — 189, з них неповнолітні — 15, з яких 14 дівчат та 1 хлопець (інший вид сексуального насильства не пов’язаний зі зґвалтуванням).

Серед них наявні такі види як: зґвалтування, каліцтво або насильство над статевими органами, примусове оголення, погрози та спроби зґвалтування, примус дивитися на сексуальну наругу над близькими особами тощо.

За словами Урядової уповноваженої з гендерної політики в Кабінеті міністрів України Катерини Левченко, яка також була присутня на зустрічі, ці цифри є лише верхівкою айсберга, оскільки українські правоохоронці не мають доступу до тимчасово окупованих територій, а також через латентність самого злочину.

Тим часом станом на 12 червня 2024 року на участь у Пілотному проєкті вже отримано 142 звернення від осіб, серед яких є як жінки (85), так і чоловіки (51) і діти (6 дівчаток).

Першим 34 людям виплачено проміжні репарації. Процес по іншім триває.

Нагадаємо, сексуальне насильство не обмежується лише зґвалтуванням і може мати багато різних форм, зокрема тих, що взагалі не включають фізичне вторгнення:

погрози та спроби будь-якої форми зґвалтування або погрози та спроби інших сексуальних нападів;

каліцтво статевих органів;

сексуальне рабство;

примус дивитись на сексуальну наругу

примусова проституція

примусова вагітність

примусова стерилізація або примусовий аборт;

примусове оголення тощо.

Раніше ми розповідали історію дівчини, яка постраждала від сексуального насильства під час війни.

Нагадаємо, на початку червня відбулася прем'єра фільму за участю зґвалтованих росіянами дівчат.