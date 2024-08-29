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Вночі на Полтавщині працювало ППО — Олещук

Сьогодні, 10:26 Переглядів: 0

Росія атакувала дронами та ракетами

У ніч на 29 серпня Росія атакувала Україну 3 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Курської та Бєлгородської областей, із цього ж напрямку — двома ракетами, тип яких наразі встановлюється, а також 74 ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» з районів: Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ. Про це повідомив командувач Повітряних сил України генерал-лейтенанта Микола Олещук.

До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, РЕБ та мобільні вогневі групи.

У результаті протиповітряного бою збили дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 60 ударних БпЛА «Shahed-131/136». Ще 14 ударних БпЛА упалина території України.

Протиповітряна оборона працювала у межах Харківської, Черкаської, Кіровоградської, Київської, Полтавської, Дніпропетровської, Херсонської Сумської та Донецької областей.

Нагадаємо, вночі, близько 3.30 жителі Кременчуцького району чули вибухи. Повітряна тривога на Полтавщині тривала з 23.55 по 8.53.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: дрони БПЛА ракети ППО
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