У Кременчуцькому районі місцеві жителі чули звуки вибухів (доповнено)

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У Повітряних силах попереджали про рух ударних безпілотників

У ніч на 29 серпня під час повітряної тривоги жителі Кременчуцького району чули звуки вибухів. Про це очевидці повідомили «Кременчуцькому Телеграфу» та у соцмережах.

Станом на 2.03 у Повітряних силах попереджали про рух ударних безпілотників, що тримали курс з Сумщини на Полтавщину, а також на Полтаву безпосередньо.

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Як зранку повідомили у Повітряних силах України, вночі на Полтавщині працювала протиповітряна оборона.

Росія атакувала Україну 3 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 74 ударними БпЛА. У результаті протиповітряного бою збили дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 60 ударних БпЛА «Shahed-131/136». Ще 14 ударних БпЛА упали на території України.

Повітряна тривога на Полтавщині тривала з 23.55 по 8.53.

Нагадаємо, вдень 26 серпня жителі Кременчука чули серію вибухів.