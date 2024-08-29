Місячний календар на вересень 2024 - сприятливі та несприятливі дні

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 101

Вересень 2024 року обіцяє періоди гармонії та росту, вдалі дати, коли можна зробити вигідні вкладення, прийняти важливі рішення, розпочати нові проєкти або загадати бажання

Наш супутник має величезний вплив як на планету, так і на усе живе, що на ній існує. Зокрема на людей, їх поведінку, настрій та вчинки. Залежно від фази Місяця можуть бути як сприятливі дні, так і ті, що несуть неприємності або небезпеку

Сприятливі місячні дні: 1, 2, 8, 12, 22, 23

- для подорожей: 10, 12, 13, 17, 23

- для нових починань: 7, 8, 9, 16

- для фінансових або юридичних справ: 2, 3, 4, 10, 11, 21, 22, 23, 24, 27, 30

- для творчості та спорту: 3, 12, 14, 15, 17, 18, 24

- для міжособистісних стосунків (ділових і романтичних): 5, 6, 7, 8, 16, 23

- для походу до лікаря: 18, 23, 24, 26.

Несприятливі дні у серпні 2024 року: 3, 5, 7, 11, 14, 17, 25

- для міжособистісних стосунків (ділових і романтичних): 14, 19, 21

- дні, коли можуть виникнути конфлікти: 1, 4, 11, 17

- для нових починань: 5, 10, 11, 25, 26

- для подорожей: 18, 28

- для фінансових або юридичних справ: 1, 18, 19, 20, 28, 29.