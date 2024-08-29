Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Для дому і сім'ї

Місячний календар на вересень 2024 - сприятливі та несприятливі дні

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 101

Вересень 2024 року обіцяє періоди гармонії та росту, вдалі дати, коли можна зробити вигідні вкладення, прийняти важливі рішення, розпочати нові проєкти або загадати бажання

Наш супутник має величезний вплив як на планету, так і на усе живе, що на ній існує. Зокрема на людей, їх поведінку, настрій та вчинки. Залежно від фази Місяця можуть бути як сприятливі дні, так і ті, що несуть неприємності або небезпеку

Сприятливі місячні дні: 1, 2, 8, 12, 22, 23

- для подорожей: 10, 12, 13, 17, 23

- для нових починань: 7, 8, 9, 16

- для фінансових або юридичних справ: 2, 3, 4, 10, 11, 21, 22, 23, 24, 27, 30

- для творчості та спорту: 3, 12, 14, 15, 17, 18, 24

- для міжособистісних стосунків (ділових і романтичних): 5, 6, 7, 8, 16, 23

- для походу до лікаря: 18, 23, 24, 26.

Несприятливі дні у серпні 2024 року: 3, 5, 7, 11, 14, 17, 25

- для міжособистісних стосунків (ділових і романтичних): 14, 19, 21

- дні, коли можуть виникнути конфлікти: 1, 4, 11, 17

- для нових починань: 5, 10, 11, 25, 26

- для подорожей: 18, 28

- для фінансових або юридичних справ: 1, 18, 19, 20, 28, 29.

0
Автор: Мирослава Українська
Теги: місячний календар сприятливі дні
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх