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За минулі 1,5 року українці обміняли 40 млн старих ламп на енергоощадні — з них 4 млн через заяви в «Дії»

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 5

 

Завдяки обміну лампочок на енергоощадні, країна зекономила близько 2 ГВт енергетичної потужності — це дорівнює двом атомним блокам.

У грудні 2022 року президент ініціював кампанію з обміну старих лампочок на LED, щоб зменшити навантаження на електромережу після російських атак. Ініціативу в січні 2023 року підтримав ЄС і надав перші лампочки для програми «Несемо світло разом». Заяви про обмін лампочок подавали через застосунок та порталі «Дія», а отримували їх у відділенні «Укрпошти». За весь час українці обміняли через заяви в «Дії» 4 мільйони лампочок.

Про це повідомляє пресслужба Кабміну на «Урядовому порталі».

— За час повномасштабної війни ми запустили десятки актуальних сервісів у Дії, що спрощують життя людей. Один із них — обмін лампочок. Лише за кілька кліків українці могли замовити обмін звичайних ламп на енергоощадні, щоб зменшити навантаження на енергосистему. У результаті в межах програми українці всього обміняли 40 млн ламп, зокрема через заяви в «Дії» — 4 млн, і зробили свій внесок у покращення ситуації зі світлом. Вдячний Європейському Союзу за співпрацю в енергетичному секторі, — зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Також лампочки українці обмінювали у відділеннях «Укрпошти» без попередньої заяви в «Дії». Всього в межах програми українці одержали 40 млн енергоощадних ламп, а віддали на утилізацію майже впʼятеро більше.

Протягом року жителі Полтавщини обміняли понад мільйон старих лампочок на енергозберігаючі

Завдяки програмі вдалося зменшити навантаження на енергосистему під час постійних російських атак, а також суми в платіжках за світло.

 

— З перших днів повномасштабного вторгнення «Укрпошта» допомагає українцям та державі там, де це найважче. Від евакуації — до енергетики. Саме тому, розуміючи, які складні завдання стоять перед енергосистемою країни, «Укрпошта» зробила так, щоб кожен українець міг отримати енергоощадні лампи. І ми на 100% виконали це завдання, доставивши LED-лампи навіть у найвіддаленіші точки на мапі нашої країни. Завдяки тому, що наші громадяни обміняли 40 млн жарівок на більш енергоефективні, країна зекономила близько 2 ГВт енергетичної потужності — це дорівнює потужності двох атомних блоків, — заявив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

Програма обміну ламп «Несемо світло разом», підтримана й фінансована Європейським Союзом на заклик України, впроваджувалась Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації, Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України та АТ «Укрпошта». Програму завершено.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кабмін обмін лампи розжарювання лампи Дія
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