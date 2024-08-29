За минулі 1,5 року українці обміняли 40 млн старих ламп на енергоощадні — з них 4 млн через заяви в «Дії»

Завдяки обміну лампочок на енергоощадні, країна зекономила близько 2 ГВт енергетичної потужності — це дорівнює двом атомним блокам.
У грудні 2022 року президент ініціював кампанію з обміну старих лампочок на LED, щоб зменшити навантаження на електромережу після російських атак. Ініціативу в січні 2023 року підтримав ЄС і надав перші лампочки для програми «Несемо світло разом». Заяви про обмін лампочок подавали через застосунок та порталі «Дія», а отримували їх у відділенні «Укрпошти». За весь час українці обміняли через заяви в «Дії» 4 мільйони лампочок.
Про це повідомляє пресслужба Кабміну на «Урядовому порталі».
Також лампочки українці обмінювали у відділеннях «Укрпошти» без попередньої заяви в «Дії». Всього в межах програми українці одержали 40 млн енергоощадних ламп, а віддали на утилізацію майже впʼятеро більше.
Протягом року жителі Полтавщини обміняли понад мільйон старих лампочок на енергозберігаючі
Завдяки програмі вдалося зменшити навантаження на енергосистему під час постійних російських атак, а також суми в платіжках за світло.
Програма обміну ламп «Несемо світло разом», підтримана й фінансована Європейським Союзом на заклик України, впроваджувалась Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації, Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України та АТ «Укрпошта». Програму завершено.
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