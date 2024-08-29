На Полтавщині змінився графік погодинних відключень світла — обленерго

Сьогодні, 08:35 Переглядів: 916 Коментарів: 1

Відомо, що з 22.00 до 23.59 діятимуть 2 черги

Сьогодні до 22.00 на Полтавщині вимикатимуть одночасно по три черги споживачів електроенергії. Про це повідомили в акціонерному товаристві «Полтаваобленерго».

Відомо, що з 22.00 до 23.59 діятимуть 2 черги.

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, що у Кременчуці та на Полтавщині 29 серпня діятиме графік погодинних відключень електроенергії.