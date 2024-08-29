У церемонії відкриття Паралімпійських ігор у Парижі взяв участь депутат Кременчуцької міськради

На церемонії відкриття Паралімпійських ігор у Парижі помітили депутата Кременчуцької міськради Геннадія Іваняна. Відомо, що депутат міськради є тренером паралімпійця з Кременчука Єгора Дементєва. Спортсмен нині представляє Донецьку область.

Геннадій Іванян також є Головою Федерації велоспорту у Полтавській області.

Нагадаємо, двоє параатлетів з Кременчука — Володимир Пономаренко та Олександр Яровий — виступатимуть на цьогорічних Паралімпійських іграх у Парижі. Загалом з Полтавської області братимуть участь 18 спортсменів — це одне з найбільш численних регіональних представництв.