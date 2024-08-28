Двоє спортсменів з Кременчука братимуть участь у Паралімпійських іграх

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 224

Двоє параатлетів з Кременчука — Володимир Пономаренко та Олександр Яровий — виступатимуть на Паралімпійських іграх у Парижі. Загалом з Полтавської області братимуть участь 18 спортсменів — це одне з найбільш численних регіональних представництв. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

У складі національної збірної:

параплавці Євгеній Богодайко, Юрій Божинський, Дмитро Виноградець, Олексій Вірченко, Ярослав Денисенко, Денис Остапченко, Юрій Шенгур;

голболісти Родіон Жигалін, Василь Олійник, Федір Сидоренко, Антон Стрельчик, Олександр Топорков, Євгеній Циганенко;

параатлети Володимир Пономаренко та Олександр Яровий;

параканоїст Андрій Кривчун;

параволейболіст Олександр Драпак;

паратенісист Іван Май.

Змагання стартують сьогодні, 28 серпня. Україну представлятимуть 140 спортсменів.

Нагадаємо, легкоатлети з Кременчука, Олександр Яровий, Володимир Пономаренко та Максим Коваль, вибороли медалі різного ґатунку на чемпіонаті світу з параатлетики у 2023 році.