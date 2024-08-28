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Двоє спортсменів з Кременчука братимуть участь у Паралімпійських іграх

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 224

Змагання стартують сьогодні, 28 серпня

Двоє параатлетів з Кременчука — Володимир Пономаренко та Олександр Яровий — виступатимуть на Паралімпійських іграх у Парижі. Загалом з Полтавської області братимуть участь 18 спортсменів — це одне з найбільш численних регіональних представництв. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. 

У складі національної збірної:  

  • параплавці Євгеній Богодайко, Юрій Божинський, Дмитро Виноградець, Олексій Вірченко, Ярослав Денисенко, Денис Остапченко, Юрій Шенгур;
  • голболісти Родіон Жигалін, Василь Олійник, Федір Сидоренко, Антон Стрельчик, Олександр Топорков, Євгеній Циганенко; 
  • параатлети Володимир Пономаренко та Олександр Яровий; 
  • параканоїст Андрій Кривчун; 
  • параволейболіст Олександр Драпак;   
  • паратенісист Іван Май.

Змагання стартують сьогодні, 28 серпня. Україну представлятимуть 140 спортсменів.

Нагадаємо, легкоатлети з Кременчука, Олександр Яровий, Володимир Пономаренко та Максим Коваль, вибороли медалі різного ґатунку на чемпіонаті світу з параатлетики у 2023 році.

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Автор: Телеграф
Теги: паралімпіада
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