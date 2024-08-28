Двоє спортсменів з Кременчука братимуть участь у Паралімпійських іграх

Двоє параатлетів з Кременчука — Володимир Пономаренко та Олександр Яровий — виступатимуть на Паралімпійських іграх у Парижі. Загалом з Полтавської області братимуть участь 18 спортсменів — це одне з найбільш численних регіональних представництв. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.
У складі національної збірної:
Змагання стартують сьогодні, 28 серпня. Україну представлятимуть 140 спортсменів.
Нагадаємо, легкоатлети з Кременчука, Олександр Яровий, Володимир Пономаренко та Максим Коваль, вибороли медалі різного ґатунку на чемпіонаті світу з параатлетики у 2023 році.
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