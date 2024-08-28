Хотів захищати свою сім’ю: у Кременчуці попрощалися із померлим військовим Олександром Мукумбаєвим

Сьогодні, 28 серпня, у Свято-Миколаївському соборі у Кременчуці попрощалися із померлим військовослужбовцем Олександром Мукумбаєвим. Народився чоловік 10 липня 1967 року. Усе життя провів у Кременчуці — спочатку навчався, потім працював.
Провести Олександра в останню путь зібралися найрідніші — сестри, племінники, деякі знайомі.
Зі сльозами на очах про рідного брата говорить Лариса.
Такими ж теплими словами пригадує військового і його двоюрідна сестра, Ніна.
Ніна також додає, що Олександр мав військовий досвід — строкову службу проходив на морському кордоні. Тож хотів використати свої навички під час захисту України.
Своїх дітей в Олександра не було, проте займався вихованням племінників. Іван говорить: саме завдяки дядькові й виріс справжнім чоловіком.
Рідні також говорять, що в Олександра була кохана дівчина, з якою він збирався одружитися, проте не встиг.
На військову службу чоловіка мобілізували 3 червня 2024 року, розповідає військовослужбовець із позивним «Лиман».
Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали Олександра на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші українські воїни.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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