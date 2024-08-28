Енергоефективність для ОСББ: як скористатися підтримкою держави

ОСББ та ЖБК зможуть купувати й встановлювати генеруючі установки, що виробляють електроенергію з альтернативних джерел
Підвищити енергостійкість багатоквартирних будинків мешканці Полтавщини можуть, скориставшись державними програмами підтримки. «ГрінДІМ» і «Доступні кредити 5-7-9» діють для ОСББ та ЖБК. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
За програмою «ГрінДІМ» можна отримати компенсацію до 70% вартості обладнання, аудиту та сертифікації енергоефективності будинку. Безповоротні гранти:
Раніше ми розповідали, що ОСББ можуть отримати компенсацію до 3 млн грн за допомогу енергосистемі країни.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Усі жителі багатоповерхівок тепер, згідно із законом, є їх співвласниками. До 1 липня 2016 року кременчужани мали визначити, як управляти своїм житлом.
Найбільш перевірений і відповідальний з цих способів управління, при якому жителі, дійсно, можуть впливати на стан будинку – створити ОСББ. Діяльність його регулюється Законом «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку».
Як створити ОСББ, читайте тут.
Про практику роботи ОСББ ми розповімо в цьому сюжеті. Якщо у вас виникли питання, ми підготуємо відповіді, пишіть t.donchenko88@gmail.com