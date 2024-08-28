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Енергоефективність для ОСББ: як скористатися підтримкою держави

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 215

ОСББ та ЖБК зможуть купувати й встановлювати генеруючі установки, що виробляють електроенергію з альтернативних джерел

Підвищити енергостійкість багатоквартирних будинків мешканці Полтавщини можуть, скориставшись державними програмами підтримки. «ГрінДІМ» і «Доступні кредити 5-7-9» діють для ОСББ та ЖБК. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

За програмою «ГрінДІМ» можна отримати компенсацію до 70% вартості обладнання, аудиту та сертифікації енергоефективності будинку. Безповоротні гранти:

  • на встановлення сонячних панелей — до 1 млн грн;
  • теплових помп — до 2 млн грн;
  • за послуги сертифікації енергоефективності будинку — до 15 тис. грн.
— У комбінації з цією програмою діятиме ще одна — «Доступні кредити 5-7-9». ОСББ та ЖБК зможуть купувати й встановлювати генеруючі установки, що виробляють електроенергію з альтернативних джерел, а також установки її зберігання і допоміжне обладнання. Сума кредиту — до 5 млн грн. Термін — до 5 років під 7% річних, — йдеться у повідомленні.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: ОСББ енергонезалежність держпідтримка пільговий кредит
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ВСЕ ПРО ОСББ:

Усі жителі багатоповерхівок тепер, згідно із законом, є їх співвласниками. До 1 липня 2016 року кременчужани мали визначити, як управляти своїм житлом.

Найбільш перевірений і відповідальний з цих способів управління, при якому жителі, дійсно, можуть впливати на стан будинку – створити ОСББ. Діяльність його регулюється Законом «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку».

Як створити ОСББ, читайте тут.

Про практику роботи ОСББ ми розповімо в цьому сюжеті. Якщо у вас виникли питання, ми підготуємо відповіді, пишіть t.donchenko88@gmail.com

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