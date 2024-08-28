Енергоефективність для ОСББ: як скористатися підтримкою держави

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 215

ОСББ та ЖБК зможуть купувати й встановлювати генеруючі установки, що виробляють електроенергію з альтернативних джерел

Підвищити енергостійкість багатоквартирних будинків мешканці Полтавщини можуть, скориставшись державними програмами підтримки. «ГрінДІМ» і «Доступні кредити 5-7-9» діють для ОСББ та ЖБК. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

За програмою «ГрінДІМ» можна отримати компенсацію до 70% вартості обладнання, аудиту та сертифікації енергоефективності будинку. Безповоротні гранти:

на встановлення сонячних панелей — до 1 млн грн;

теплових помп — до 2 млн грн;

за послуги сертифікації енергоефективності будинку — до 15 тис. грн.

— У комбінації з цією програмою діятиме ще одна — «Доступні кредити 5-7-9». ОСББ та ЖБК зможуть купувати й встановлювати генеруючі установки, що виробляють електроенергію з альтернативних джерел, а також установки її зберігання і допоміжне обладнання. Сума кредиту — до 5 млн грн. Термін — до 5 років під 7% річних, — йдеться у повідомленні.