«На щиті» у Козельщинську громаду повертається військовий, що загинув у Курській області

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого
У Кременчуцький район «на щиті» повертається військовослужбовець Ігор Романченко. Інформація про це опублікована на сторінці Козельщинської громади, звідки чоловік родом.
Служив військовий у десантно-штурмовій роті. Загинув 25 серпня під час виконання бойового завдання поблизу села Мартинівка Курської області.
— Не втік, не злякався, не здався, віддав найдорожче… Честь! Світла пам’ять на віки! Ми низько схиляємо голови перед подвигом воїна, щиро співчуваємо рідним та близьким… — пишуть у Козельщинській громаді.
Інформації про прощання та поховання полеглого воїна наразі немає.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
Автор: Яна Гудзь
Джерело фото: Козельщинська громада
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