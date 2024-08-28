«На щиті» у Козельщинську громаду повертається військовий, що загинув у Курській області

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 248

У Кременчуцький район «на щиті» повертається військовослужбовець Ігор Романченко. Інформація про це опублікована на сторінці Козельщинської громади, звідки чоловік родом.

Служив військовий у десантно-штурмовій роті. Загинув 25 серпня під час виконання бойового завдання поблизу села Мартинівка Курської області.

— Не втік, не злякався, не здався, віддав найдорожче… Честь! Світла пам’ять на віки! Ми низько схиляємо голови перед подвигом воїна, щиро співчуваємо рідним та близьким… — пишуть у Козельщинській громаді.

Інформації про прощання та поховання полеглого воїна наразі немає.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.