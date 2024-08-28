Троє військових з Полтавщини отримали нагороди від Головнокомандувача ЗСУ

Сьогодні, 16:14 Переглядів: 151

Двоє з них досі вважаються зниклими безвісти

Трьох військових з Полтавщини нагородили орденами «Золотий хрест» від Головнокомандувача Збройних Сил України, генерал-полковника Олександра Сирського. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

На місці несення служби нагороду вручили 34-річному Миколі Голубенку із Миргородщини. Військовий за спеціальністю слюсар-механік. Строкову службу у лавах Збройних Силах України проходив у 2010-2012 роках. На війну був мобілізований у березні 2023 року, наразі проходить військову службу в одній із військових частин.

Також нагрудні знаки «Золотий хрест» передали рідним двох військових із Полтавського району — старшого солдата Олександра Павловського та штаб-сержанта Володимира Снітчука. Нині військові вважаються зниклими безвісти.

Олександр Павловський — мешканець Терешківської громади. Володимир Снітчук став на захист держави у перші дні повномасштабного вторгнення, воював у окремому штурмовому загоні «ОДІН», брав участь у боях в Серебрянському лісі та Авдіївці.

Нагадаємо, до Дня Незалежності України Зеленський надав звання Героя України Андрію Головні з Полтавщини. Також президент надав звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» посмертно молодшому сержанту Юліану Матвійчуку та солдату Сергію Наріжному.