Президент Зеленський присвоїв звання Героя України Андрію Головні з Полтавщини

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Урочисте вручення ордена «Золота Зірка» відбулося під час святкування Дня Незалежності України

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка» воїну з Полтавщини Андрію Головні. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

Молодший сержант Андрій Головня керує протитанковими розрахунками відділення й особисто знищив 60 одиниць російської техніки, серед яких 30 МТ-ЛБ, 15 БМП і 15 танків. Володимир Зеленський вручив найвищу нагороду нашому земляку під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності України.

Нагадаємо, що також Зеленський надав звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» посмертно молодшому сержанту Юліану Матвійчуку та солдату Сергію Наріжному.