Президент Зеленський присвоїв звання Героя України Андрію Головні з Полтавщини

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка» воїну з Полтавщини Андрію Головні. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.
Молодший сержант Андрій Головня керує протитанковими розрахунками відділення й особисто знищив 60 одиниць російської техніки, серед яких 30 МТ-ЛБ, 15 БМП і 15 танків. Володимир Зеленський вручив найвищу нагороду нашому земляку під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності України.
Нагадаємо, що також Зеленський надав звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» посмертно молодшому сержанту Юліану Матвійчуку та солдату Сергію Наріжному.
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