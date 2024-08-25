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Чай з шипшини — чудовий спосіб зміцнити імунну систему

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 128

Шипшина — справжній чемпіон за вмістом вітамінів

Шипшина — це рослина, яка приносить значну користь організму, покращуючи роботу органів і зміцнюючи імунну систему. Це лікарська рослина широкого спектра дії, що робить її незамінною в лікуванні та профілактиці багатьох захворювань.

Корисні властивості шипшини:

  • Багатство вітамінів: Шипшина є чемпіоном за вмістом вітамінів А і С, також містить вітаміни групи B, вітамін PP, Е, К, а також мінерали, ефірні олії та слабкі жирні кислоти.
  • Профілактика та лікування: Її використовують для боротьби із застудними захворюваннями та інфекціями, а також для профілактики авітамінозів у дітей і дорослих.
  • Широкий спектр лікувальних властивостей: Шипшина має тонізуючі, седативні, протизапальні, протимікробні, кровоспинні, сечогінні та жовчогінні властивості, зміцнює судини, допомагає у виробленні еритроцитів і знижує кров’яний тиск.
  • Антиоксидант: Шипшина є потужним антиоксидантом, що позитивно впливає на стан шкіри, волосся і загальну молодість організму.

Можлива шкода від шипшини:

  • Вплив на печінку: Тривале вживання напоїв на основі шипшини може негативно вплинути на діяльність печінки. Найкраще чергувати шипшину з іншими лікарськими рослинами.
  • Вплив на кровоносну систему: Надмірне вживання може призвести до порушень кровоносної системи, включаючи розвиток тахікардії та підвищення згортання крові. Людям зі схильністю до тромбоутворення слід виключити шипшину з раціону.
  • Вплив на зубну емаль: Через високий вміст кислоти відвари та настої шипшини можуть негативно впливати на зубну емаль. Також варто уникати шипшини при гіперацидному гастриті, виразковій хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки.

Рецепти заварювання шипшини:

  1. Зі свіжих ягід:

    • Візьміть 3-4 ст. л свіжих ягід шипшини, ретельно вимийте та проткніть кожну ягідку зубочисткою.
    • Висипте підготовлені ягоди в скляну ємність і залийте 500 мл гарячої води.
    • Укутайте та залиште на 40 хвилин настоюватися.
    • Процідіть настій, а використані ягоди залийте ще 500 мл гарячої води та кип’ятіть 30 хвилин.
    • Охолодіть, процідіть і змішайте отриманий відвар з настоєм.

  2. У термосі:

    • Візьміть термос зі скляною колбою об’ємом до 2 літрів. Заповніть його ягодами шипшини на третину.
    • Залийте гарячою водою, але не окропом, закрийте термос і залиште на 8-10 годин для цілих ягід або на 2 години для подрібнених.
    • Цілі ягоди можна заварити повторно один-два рази, якщо вони великі й м’ясисті.
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Автор: Мирослава Українська
Теги: Шипшина чай імунітет
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