Чай з шипшини — чудовий спосіб зміцнити імунну систему
Сьогодні, 14:00
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Шипшина — справжній чемпіон за вмістом вітамінів
Шипшина — це рослина, яка приносить значну користь організму, покращуючи роботу органів і зміцнюючи імунну систему. Це лікарська рослина широкого спектра дії, що робить її незамінною в лікуванні та профілактиці багатьох захворювань.
Корисні властивості шипшини:
- Багатство вітамінів: Шипшина є чемпіоном за вмістом вітамінів А і С, також містить вітаміни групи B, вітамін PP, Е, К, а також мінерали, ефірні олії та слабкі жирні кислоти.
- Профілактика та лікування: Її використовують для боротьби із застудними захворюваннями та інфекціями, а також для профілактики авітамінозів у дітей і дорослих.
- Широкий спектр лікувальних властивостей: Шипшина має тонізуючі, седативні, протизапальні, протимікробні, кровоспинні, сечогінні та жовчогінні властивості, зміцнює судини, допомагає у виробленні еритроцитів і знижує кров’яний тиск.
- Антиоксидант: Шипшина є потужним антиоксидантом, що позитивно впливає на стан шкіри, волосся і загальну молодість організму.
Можлива шкода від шипшини:
- Вплив на печінку: Тривале вживання напоїв на основі шипшини може негативно вплинути на діяльність печінки. Найкраще чергувати шипшину з іншими лікарськими рослинами.
- Вплив на кровоносну систему: Надмірне вживання може призвести до порушень кровоносної системи, включаючи розвиток тахікардії та підвищення згортання крові. Людям зі схильністю до тромбоутворення слід виключити шипшину з раціону.
- Вплив на зубну емаль: Через високий вміст кислоти відвари та настої шипшини можуть негативно впливати на зубну емаль. Також варто уникати шипшини при гіперацидному гастриті, виразковій хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки.
Рецепти заварювання шипшини:
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Зі свіжих ягід:
- Візьміть 3-4 ст. л свіжих ягід шипшини, ретельно вимийте та проткніть кожну ягідку зубочисткою.
- Висипте підготовлені ягоди в скляну ємність і залийте 500 мл гарячої води.
- Укутайте та залиште на 40 хвилин настоюватися.
- Процідіть настій, а використані ягоди залийте ще 500 мл гарячої води та кип’ятіть 30 хвилин.
- Охолодіть, процідіть і змішайте отриманий відвар з настоєм.
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У термосі:
- Візьміть термос зі скляною колбою об’ємом до 2 літрів. Заповніть його ягодами шипшини на третину.
- Залийте гарячою водою, але не окропом, закрийте термос і залиште на 8-10 годин для цілих ягід або на 2 години для подрібнених.
- Цілі ягоди можна заварити повторно один-два рази, якщо вони великі й м’ясисті.
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