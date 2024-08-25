Чай з шипшини — чудовий спосіб зміцнити імунну систему

Шипшина — це рослина, яка приносить значну користь організму, покращуючи роботу органів і зміцнюючи імунну систему. Це лікарська рослина широкого спектра дії, що робить її незамінною в лікуванні та профілактиці багатьох захворювань.

Корисні властивості шипшини:

Багатство вітамінів : Шипшина є чемпіоном за вмістом вітамінів А і С, також містить вітаміни групи B, вітамін PP, Е, К, а також мінерали, ефірні олії та слабкі жирні кислоти.

: Шипшина є чемпіоном за вмістом вітамінів А і С, також містить вітаміни групи B, вітамін PP, Е, К, а також мінерали, ефірні олії та слабкі жирні кислоти. Профілактика та лікування : Її використовують для боротьби із застудними захворюваннями та інфекціями, а також для профілактики авітамінозів у дітей і дорослих.

: Її використовують для боротьби із застудними захворюваннями та інфекціями, а також для профілактики авітамінозів у дітей і дорослих. Широкий спектр лікувальних властивостей : Шипшина має тонізуючі, седативні, протизапальні, протимікробні, кровоспинні, сечогінні та жовчогінні властивості, зміцнює судини, допомагає у виробленні еритроцитів і знижує кров’яний тиск.

: Шипшина має тонізуючі, седативні, протизапальні, протимікробні, кровоспинні, сечогінні та жовчогінні властивості, зміцнює судини, допомагає у виробленні еритроцитів і знижує кров’яний тиск. Антиоксидант: Шипшина є потужним антиоксидантом, що позитивно впливає на стан шкіри, волосся і загальну молодість організму.

Можлива шкода від шипшини:

Вплив на печінку : Тривале вживання напоїв на основі шипшини може негативно вплинути на діяльність печінки. Найкраще чергувати шипшину з іншими лікарськими рослинами.

: Тривале вживання напоїв на основі шипшини може негативно вплинути на діяльність печінки. Найкраще чергувати шипшину з іншими лікарськими рослинами. Вплив на кровоносну систему : Надмірне вживання може призвести до порушень кровоносної системи, включаючи розвиток тахікардії та підвищення згортання крові. Людям зі схильністю до тромбоутворення слід виключити шипшину з раціону.

: Надмірне вживання може призвести до порушень кровоносної системи, включаючи розвиток тахікардії та підвищення згортання крові. Людям зі схильністю до тромбоутворення слід виключити шипшину з раціону. Вплив на зубну емаль: Через високий вміст кислоти відвари та настої шипшини можуть негативно впливати на зубну емаль. Також варто уникати шипшини при гіперацидному гастриті, виразковій хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки.

Рецепти заварювання шипшини: