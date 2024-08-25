Президент відзначив трьох олімпійців із Полтавщини та їхніх тренерів державними нагородами

Президент Володимир Зеленський відзначив трьох олімпійців із Полтавщини та їхніх тренерів державними нагородами на честь Дня Незалежності України. Про це йдеться в Указі президента № 516/2024 «Про відзначення державними нагородами України спортсменів — учасників літніх Олімпійських ігор та їх тренерів».

Золотий медаліст, чемпіон з боксу Олександр Хижняк був нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня. Срібну призерку з веслування на байдарках і каное Людмилу Лузан відзначено орденом княгині Ольги I ступеня. Бронзовий призер з греко-римської боротьби Жан Беленюк отримав почесне звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України».

Тренери спортсменів також отримали високі нагороди. Тренера Олександра Хижняка, Олександра Хижняка старшого, було удостоєно орденом «За заслуги» І ступеня. Наставник Людмили Лузан Микола Мацапура отримав орден «За заслуги» І ступеня, а тренер Жана Беленюка, Олег Сазонов, нагороджений орденом «За заслуги» II ступеня.

Нагадаємо, що раніше у Полтаві відзначили призерів і учасників Олімпійських ігор-2024. Призери отримали сертифікати на півтора мільйона гривень, а їхні тренери — на 250 тисяч гривень. Інші учасники та їхні тренери отримали сертифікати на 100 тисяч гривень.