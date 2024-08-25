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Спорт, Полтавщина

Президент відзначив трьох олімпійців із Полтавщини та їхніх тренерів державними нагородами

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 252

Нагородження було приурочене до Дня Незалежності України

Президент Володимир Зеленський відзначив трьох олімпійців із Полтавщини та їхніх тренерів державними нагородами на честь Дня Незалежності України. Про це йдеться в Указі президента № 516/2024 «Про відзначення державними нагородами України спортсменів — учасників літніх Олімпійських ігор та їх тренерів».

Золотий медаліст, чемпіон з боксу Олександр Хижняк був нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня. Срібну призерку з веслування на байдарках і каное Людмилу Лузан відзначено орденом княгині Ольги I ступеня. Бронзовий призер з греко-римської боротьби Жан Беленюк отримав почесне звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України».

Тренери спортсменів також отримали високі нагороди. Тренера Олександра Хижняка, Олександра Хижняка старшого, було удостоєно орденом «За заслуги» І ступеня. Наставник Людмили Лузан Микола Мацапура отримав орден «За заслуги» І ступеня, а тренер Жана Беленюка, Олег Сазонов, нагороджений орденом «За заслуги» II ступеня.

Нагадаємо, що раніше у Полтаві відзначили призерів і учасників Олімпійських ігор-2024. Призери отримали сертифікати на півтора мільйона гривень, а їхні тренери — на 250 тисяч гривень. Інші учасники та їхні тренери отримали сертифікати на 100 тисяч гривень.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: нагороди спортсмени Олімпійські ігри олімпійський день
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