Борець Жан Беленюк взяв «бронзу» на Олімпіаді-2024

Сьогодні, 21:10 Переглядів: 157

Також після перемоги польського спортсмена Жан Беленюк зняв борцівки — це означає, що українець завершує спортивну кар'єру

Спортсмен, що представляє Полтавщину, Жан Беленюк отримав бронзову медаль у греко-римській боротьбі (вага до 87 кг) на Олімпійських іграх-2024.

У боротьбі за 3 місце він здолав суперника з Польщі — 3:1. Також після перемоги польського спортсмена Жан Беленюк зняв борцівки — це означає, що українець завершує спортивну кар'єру.

Нагадаємо, у боротьбі за півфінал Беленюк зустрівся з казахстанцем Нурсултаном Турсиновим і переміг його з рахунком 7:3.