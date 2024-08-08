Борець Жан Беленюк взяв «бронзу» на Олімпіаді-2024

Також після перемоги польського спортсмена Жан Беленюк зняв борцівки — це означає, що українець завершує спортивну кар'єру
Спортсмен, що представляє Полтавщину, Жан Беленюк отримав бронзову медаль у греко-римській боротьбі (вага до 87 кг) на Олімпійських іграх-2024.
У боротьбі за 3 місце він здолав суперника з Польщі — 3:1. Також після перемоги польського спортсмена Жан Беленюк зняв борцівки — це означає, що українець завершує спортивну кар'єру.
Нагадаємо, у боротьбі за півфінал Беленюк зустрівся з казахстанцем Нурсултаном Турсиновим і переміг його з рахунком 7:3.
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