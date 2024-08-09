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Кременчук, Здоров'я

У Кременчуці медики констатують смерть також і вночі — департамент охорони здоров’я

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 595

В інших містах Полтавщини констатація смерті проводиться з 8.00 до 20.00

Кременчуцькі лікарі загальної практики — сімейної медицини можуть констатувати смерть людини і вночі. Раніше, до реформ, що проводились у 2014 році, це робили працівники екстреної медичної допомоги. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я Максим Середа на засіданні виконавчого комітету 8 серпня.

Водночас під час засідання виконкому стало відомо, що 17 липня у Кременчуці трапився випадок, коли містянам для підтвердження смерті, що сталась вночі, довелося чекати ранку. Максим Середа пояснив, що один з лікарів перебував на лікарняному, а інший був за містом — «цей збій був один день». 

— Зараз все працює, — сказав чиновник.

Директор департаменту зауважив, що в інших містах Полтавщини констатація смерті проводиться з 8.00 до 20.00. 

Нагадаємо, Кременчук отримав вакцини проти вітряної віспи для безоплатного щеплення дітей та дорослих, що перебувають у групі ризику.


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Автор: Вероніка Білодід
Теги: смерть
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