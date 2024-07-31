Кременчук отримав вакцини проти вітрянки — медики

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Загалом на Полтавщину виділили 1000 доз безоплатної вакцини для щеплень дітей та дорослих, що знаходяться у групі ризику

Кременчук отримав вакцини проти вітряної віспи для безоплатного щеплення дітей та дорослих, що перебувають у групі ризику. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповіли медики Кременчуцького відокремленого підрозділу Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України».

Кількість вакцин лікарі не називають, оскільки їх уже встигли роздати на відокремлені дільниці аби якнайшвидше почати вакцинацію.

Лікарка-епідеміологиня Карина Мороз говорить, що отримані вакцини потребують двократного введення з інтервалом у місяць, тому кількість доз невелика. І наголосила усім бажаючим поспішити та зробити щеплення, поки вакцина ще є.

Загалом же за даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я України на Полтавську область виділили 1000 доз вакцини. Говорять, таку кількість визначили відповідно до наявного запиту від області.

Ця вакцина є рекомендованою, тому не закуповується за державні кошти. До України надійшло 20 тис. 190 доз вакцини нідерландського виробника як гуманітарну допомогу від Австралії.

— Вакцина була розподілена між 10 областями (у тому числі й Полтавська — ред.) відповідно до показників захворюваності. Протягом кількох тижнів обласні центри контролю та профілактики хвороб здійснюватимуть розподіл отриманих вакцин в межах своїх регіонів та проводитимуть щеплення в організованих дитячих колективах. Також ЦКПХ співпрацюватимуть з військовим командуванням та в разі потреби забезпечуватимуть вакцину для проведення щеплень військових, зокрема у навчальних колективах, — пояснив заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За даними МОЗу, вітряна віспа (вітрянка) є високоінфекційним гострим вірусним захворюванням, яким хворіють переважно діти. Найбільша кількість хворих припадає на вік від 2 до 4 років.

Її основні симптоми — загальна інтоксикація та плямисті висипання на шкірі та слизових оболонках. Після перенесення хвороби у людини лишається тривалий імунітет, повторні захворювання зустрічаються дуже рідко.

Нагадаємо, із 15 до 21 липня у Кременчуці зафіксували 16 випадків захворювання на вітрянку, з них 15 — у дітей. Ще одного дорослого хворого виявили у Кам’янопотоківській громаді.