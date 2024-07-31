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Де у Кременчуці у четвер планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 3

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У четвер, 1 серпня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • вул. 29 Вересня, 3-32;
  • вул. Івана Мазепи, 22/9;
  • вул. Софіївська, 37, 39;
  • вул. Бориса Чичибабіна, 48-67;
  • вул. Ананія Размислова, 33-40;
  • просп. Полтавський, 245-275;
  • вул. Арсенальна, 24/24, 26/1;
  • пров. Арсенальний, 3-16;
  • вул. Європейська, 44А-58/20;
  • вул. Нагірна, 1/3-30А;
  • туп. Петра Григоренка, 1, 2, 27;
  • вул. Сержанта Мельничука, 36;
  • пров. Уласа Самчука, 3-41;
  • вул. Чередницька, 22-39;
  • вул. Європейська, 58/20;
  • вул. Василя Сліпака, 54-91;
  • вул. Віталія Базилевського, 20-32;
  • вул. Олександрійська, 6-23;
  • вул. Івана Приходька, 104-135;
  • пр. Тупиковий, 1-7;
  • пров. Івана Приходька, 110;
  • вул. Вадима Кришталя;
  • туп. 1-й Деповський, 3-8;
  • туп. 2-й Деповський, 3-7;
  • вул. Деповська, 1-57;
  • вул. Запорізька, 7, 10, 12;
  • вул. Миколи Кучми, 1-46;
  • вул. Редутна, 27-37/14;
  • пров. Сковороди, 2-8;
  • пров. Столярний, 32-57;
  • вул. Фурштадська, 1-19/25;
  • вул. Військова, 1/37-15;
  • вул. В’ячеслава Чорновола, 29;
  • вул. Деповська, 56-63/5;
  • вул. Миколи Кучми, 43-72;
  • вул. Редутна, 77/2, 87/26;
  • пров. Редутний, 10-29;
  • пров. Столярний, 20-39;
  • с. Потоки;
  • вул. Ігоря Сердюка, 27, 31/16;
  • вул. Лейтенанта Покладова, 11/29, 18;
  • вул. Оксани Петрусенко, 18А;
  • вул. Софіївська, 75;
  • вул. Академіка Герасимовича, 2-46А;
  • пров. Алли Горської, 1-8;
  • вул. Василя Сліпака, 8-45А;
  • пров. Дніпровський, 1-6;
  • пров. Олександра Олеся, 13, 13/1;
  • пров. Сержанта Онопченка, 21-49;
  • пров. Миклухо-Маклая, 1-16;
  • вул. Сержанта Мельничука, 96-139;
  • вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А;
  • вул. Лікаря Бончука, 28, 28А, 30;
  • вул. Шістдесятників, 4А-15;
  • вул. Правобережна, 42А-57/2;
  • пров. Правобережний, 4;
  • вул. Республіканська, 93А, 93;
  • вул. Василя Симоненка, 90-112;
  • вул. Генерала Чайки, 1, 29;
  • пров. Ємельяненко, 3;
  • вул. Михайла Калачевського, 3-9;
  • просп. Полтавський, 142-174;
  • вул. Вадима Кришталя, 24Б-95А.

З 6.00 до 18.00

  • вул. Тараса Бульби, 1/22, 3, 7;
  • вул. Володимира Великого, 22/1, 24, 26, 30, 32, 34;
  • вул. Б.Хмельницького, 3-58/1;
  • пров. Богдана Хмельницького, 3-10;
  • вул. Є. Коновальця, 3-9/2;
  • пр. М. Богуславки, 3, 5;
  • вул. Недогарська, 5/8-24/15;
  • пров. Недогарський, 3-18/29;
  • вул. Нова, 15/14-28;
  • вул. Прирічна, 1-18;
  • вул. Тракторна, 3/1-22;
  • просп. Полтавський;
  • вул. А. Ізюмова;
  • вул. Бажана;
  • вул. Барвінкова;
  • вул. Б. Чичибабіна;
  • вул. Б. Урбанського;
  • вул. В. Симоненка;
  • вул. В. Баранова;
  • вул. Мрії;
  • вул. В. Винниченка;
  • вул. Газопровідна;
  • вул. Г. Чайки;
  • вул. Гетьманська;
  • вул. Д. Галицького;
  • вул. Експресівська;
  • вул. І. Нагнибіди;
  • вул. І. Сікорського;
  • вул. Кобзарська;
  • вул. Козацька;
  • вул. Кропивницького;
  • вул. М. Вовчка.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла планові відключення графік відключень Полтаваобленерго
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