Де у Кременчуці у четвер планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У четвер, 1 серпня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 вул. 29 Вересня, 3-32;

вул. Івана Мазепи, 22/9;

вул. Софіївська, 37, 39;

вул. Бориса Чичибабіна, 48-67;

вул. Ананія Размислова, 33-40;

просп. Полтавський, 245-275;

вул. Арсенальна, 24/24, 26/1;

пров. Арсенальний, 3-16;

вул. Європейська, 44А-58/20;

вул. Нагірна, 1/3-30А;

туп. Петра Григоренка, 1, 2, 27;

вул. Сержанта Мельничука, 36;

пров. Уласа Самчука, 3-41;

вул. Чередницька, 22-39;

вул. Європейська, 58/20;

вул. Василя Сліпака, 54-91;

вул. Віталія Базилевського, 20-32;

вул. Олександрійська, 6-23;

вул. Івана Приходька, 104-135;

пр. Тупиковий, 1-7;

пров. Івана Приходька, 110;

вул. Вадима Кришталя;

туп. 1-й Деповський, 3-8;

туп. 2-й Деповський, 3-7;

вул. Деповська, 1-57;

вул. Запорізька, 7, 10, 12;

вул. Миколи Кучми, 1-46;

вул. Редутна, 27-37/14;

пров. Сковороди, 2-8;

пров. Столярний, 32-57;

вул. Фурштадська, 1-19/25;

вул. Військова, 1/37-15;

вул. В’ячеслава Чорновола, 29;

вул. Деповська, 56-63/5;

вул. Миколи Кучми, 43-72;

вул. Редутна, 77/2, 87/26;

пров. Редутний, 10-29;

пров. Столярний, 20-39;

с. Потоки;

вул. Ігоря Сердюка, 27, 31/16;

вул. Лейтенанта Покладова, 11/29, 18;

вул. Оксани Петрусенко, 18А;

вул. Софіївська, 75;

вул. Академіка Герасимовича, 2-46А;

пров. Алли Горської, 1-8;

вул. Василя Сліпака, 8-45А;

пров. Дніпровський, 1-6;

пров. Олександра Олеся, 13, 13/1;

пров. Сержанта Онопченка, 21-49;

пров. Миклухо-Маклая, 1-16;

вул. Сержанта Мельничука, 96-139;

вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А;

вул. Лікаря Бончука, 28, 28А, 30;

вул. Шістдесятників, 4А-15;

вул. Правобережна, 42А-57/2;

пров. Правобережний, 4;

вул. Республіканська, 93А, 93;

вул. Василя Симоненка, 90-112;

вул. Генерала Чайки, 1, 29;

пров. Ємельяненко, 3;

вул. Михайла Калачевського, 3-9;

просп. Полтавський, 142-174;

вул. Вадима Кришталя, 24Б-95А. З 6.00 до 18.00 вул. Тараса Бульби, 1/22, 3, 7;

вул. Володимира Великого, 22/1, 24, 26, 30, 32, 34;

вул. Б.Хмельницького, 3-58/1;

пров. Богдана Хмельницького, 3-10;

вул. Є. Коновальця, 3-9/2;

пр. М. Богуславки, 3, 5;

вул. Недогарська, 5/8-24/15;

пров. Недогарський, 3-18/29;

вул. Нова, 15/14-28;

вул. Прирічна, 1-18;

вул. Тракторна, 3/1-22;

просп. Полтавський;

вул. А. Ізюмова;

вул. Бажана;

вул. Барвінкова;

вул. Б. Чичибабіна;

вул. Б. Урбанського;

вул. В. Симоненка;

вул. В. Баранова;

вул. Мрії;

вул. В. Винниченка;

вул. Газопровідна;

вул. Г. Чайки;

вул. Гетьманська;

вул. Д. Галицького;

вул. Експресівська;

вул. І. Нагнибіди;

вул. І. Сікорського;

вул. Кобзарська;

вул. Козацька;

вул. Кропивницького;

вул. М. Вовчка.

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