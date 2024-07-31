У Кременчуці розшукують безвісти зниклого Олега Ігнатенка

Кременчуцькі правоохоронці розшукують безвісти зниклого Олега Ігнатенка (15.02.1974 р. н.). Мешкає на вулиці Перемоги. 29 липня пішов з дому та нині його місце знаходження невідоме. Про це повідомили у Кременчуцькому районному управлінні Національної поліції Полтавщини.
Правоохоронці додали, що кременчужанин має проблеми зі здоровʼям. Про його розшук звернулася матір.
Прикмети: зріст приблизно 185 см., середньої тілобудови, лисий, очі світлі.
Особливі прикмети: татуювання на передпліччі лівої руки.
На момент зникнення був одягнений: сорочка біло — чорно — сірого кольору, джинси синього кольору.
Нагадаємо, у Кременчуці розшукують 38-річного Сергія Шамрая.
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