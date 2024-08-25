У День Незалежності у Світловодську відкрили Алею пам’яті героїв

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24 серпня на центральній площі міста Світловодська Олександрійського району відкрили Алею пам’яті героїв, повідомляє інтернет-видання «Світловодськ». Це місце було створене на вшанування понад ста уродженців та жителів Світловодщини, які полягли, захищаючи суверенітет і цілісність України під час російсько-української війни.

Урочистості розпочалися з молитви, яку провів ієрей Роман Батіг. Він наголосив, що ця Алея має стати символом єдності, сили духу та віри в перемогу. Міський голова Андрій Маліцький підкреслив важливість пам’яті про героїв і зазначив, що ця Алея стане місцем для вшанування їхнього подвигу. Він також розповів про подальші плани з облаштування території, включаючи встановлення лавок, освітлення та камер спостереження.

Захід завершився хвилиною мовчання та покладанням квітів до пам’ятних дощок, після чого присутні продовжували спілкуватися та згадувати своїх рідних і друзів, які віддали життя за Україну.

Нагадаємо, що у Кременчуці Алею Пам’яті відкрили 10 серпня. Тоді у родичів загиблих кременчуцьких військових виникли питання і невдоволення щодо благоустрою паркової території. Однак мер Віталій Малецький запевняє, що «абсолютна більшість» тих, хто брав участь у створенні Алеї Пам’яті, підтримали запропоновану концепцію, яка наразі вже втілена у парку Слави.

Нині біля Алеї Пам’яті кременчуцька влада планує зробити благоустрій території — замінити стовпи, встановити відеоспостереження та освітлення. Також там заасфальтують доріжку від зупинки громадського транспорту до самої Алеї. Комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» замовило послугу ремонту дорожнього покриття у зонах відпочинку зі встановленням бордюрів у парку Слави. Вартість робіт — понад 63 тис. грн.