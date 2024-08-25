Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ, Війна

У День Незалежності у Світловодську відкрили Алею пам’яті героїв

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 184

За десять років російсько-української війни полягли понад сто світловодців

24 серпня на центральній площі міста Світловодська Олександрійського району відкрили Алею пам’яті героїв, повідомляє інтернет-видання «Світловодськ». Це місце було створене на вшанування понад ста уродженців та жителів Світловодщини, які полягли, захищаючи суверенітет і цілісність України під час російсько-української війни.

Урочистості розпочалися з молитви, яку провів ієрей Роман Батіг. Він наголосив, що ця Алея має стати символом єдності, сили духу та віри в перемогу. Міський голова Андрій Маліцький підкреслив важливість пам’яті про героїв і зазначив, що ця Алея стане місцем для вшанування їхнього подвигу. Він також розповів про подальші плани з облаштування території, включаючи встановлення лавок, освітлення та камер спостереження.

Захід завершився хвилиною мовчання та покладанням квітів до пам’ятних дощок, після чого присутні продовжували спілкуватися та згадувати своїх рідних і друзів, які віддали життя за Україну.

Нагадаємо, що у Кременчуці Алею Пам’яті відкрили 10 серпня. Тоді у родичів загиблих кременчуцьких військових виникли питання і невдоволення щодо благоустрою паркової території. Однак мер Віталій Малецький запевняє, що «абсолютна більшість» тих, хто брав участь у створенні Алеї Пам’яті, підтримали запропоновану концепцію, яка наразі вже втілена у парку Слави.

Нині біля Алеї Пам’яті кременчуцька влада планує зробити благоустрій території — замінити стовпи, встановити відеоспостереження та освітлення. Також там заасфальтують доріжку від зупинки громадського транспорту до самої Алеї. Комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» замовило послугу ремонту дорожнього покриття у зонах відпочинку зі встановленням бордюрів у парку Слави. Вартість робіт — понад 63 тис. грн.

0
Автор: Руслана Горгола Джерело фото: svetlovodsk.com.ua Відео: Богдан Дроздов
Теги: алея пам'яті Світловодськ
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх