Зеленський показав українську далекобійну ракету-дрон «Паляниця»

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 379

Президент Володимир Зеленський у новому відео показав українську далекобійну ракету-дрон «Паляниця», про яку вперше стало відомо лише вчора. Усі технічні характеристики цієї зброї залишаються засекреченими, але деякі деталі було розкрито:

«Паляниця» оснащена турбореактивним двигуном.

Запуск здійснюється з наземної платформи.

Розробка тривала півтора року.

Максимальна дальність ураження не оголошена, але у відео зазначено, що в зоні дії цієї зброї знаходяться 20 російських аеродромів, включно з аеродромом «Саваслєйка», який знаходиться на відстані понад 670 кілометрів від України.

Президент також наголосив, що за два з половиною роки повномасштабної війни Росія випустила по Україні близько 10 тисяч ракет і понад 33 тисячі керованих авіабомб. Для зупинки атак на українські міста важливо завдавати ударів по носіях цього озброєння, зокрема по російських літаках на військових аеродромах.