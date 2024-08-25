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Зеленський показав українську далекобійну ракету-дрон «Паляниця»

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 379

 Її дальність дозволяє вражати російські аеродроми на відстані понад 670 км

Президент Володимир Зеленський у новому відео показав українську далекобійну ракету-дрон «Паляниця», про яку вперше стало відомо лише вчора. Усі технічні характеристики цієї зброї залишаються засекреченими, але деякі деталі було розкрито:

  • «Паляниця» оснащена турбореактивним двигуном.
  • Запуск здійснюється з наземної платформи.
  • Розробка тривала півтора року.
  • Максимальна дальність ураження не оголошена, але у відео зазначено, що в зоні дії цієї зброї знаходяться 20 російських аеродромів, включно з аеродромом «Саваслєйка», який знаходиться на відстані понад 670 кілометрів від України.

Президент також наголосив, що за два з половиною роки повномасштабної війни Росія випустила по Україні близько 10 тисяч ракет і понад 33 тисячі керованих авіабомб. Для зупинки атак на українські міста важливо завдавати ударів по носіях цього озброєння, зокрема по російських літаках на військових аеродромах.

— Майже все навколо неї засекречено. Робота над її здешевленням та збільшенням виробництва триває. Задача «Паляниці» — захистити мирне населення, знищивши наступальний потенціал ворога. І зробити це на його території, — йдеться у відео.

Вчора, 24 серпня, відбулося перше успішне бойове застосування «Паляниці», що демонструє новий рівень можливостей української оборони. Президент підкреслив, що кількість ракет-дронів буде збільшуватися, як і кількість далекобійних ударних дронів, ефективність яких вже доведена на полі бою.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: дрони ракета паляниця
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