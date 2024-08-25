Зеленський показав українську далекобійну ракету-дрон «Паляниця»

Президент Володимир Зеленський у новому відео показав українську далекобійну ракету-дрон «Паляниця», про яку вперше стало відомо лише вчора. Усі технічні характеристики цієї зброї залишаються засекреченими, але деякі деталі було розкрито:
Президент також наголосив, що за два з половиною роки повномасштабної війни Росія випустила по Україні близько 10 тисяч ракет і понад 33 тисячі керованих авіабомб. Для зупинки атак на українські міста важливо завдавати ударів по носіях цього озброєння, зокрема по російських літаках на військових аеродромах.
Вчора, 24 серпня, відбулося перше успішне бойове застосування «Паляниці», що демонструє новий рівень можливостей української оборони. Президент підкреслив, що кількість ракет-дронів буде збільшуватися, як і кількість далекобійних ударних дронів, ефективність яких вже доведена на полі бою.
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