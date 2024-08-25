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Сергій Наріжний з Пирятинщини удостоєний звання Героя України посмертно

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 230

Він також отримав орден «Золота Зірка»

Президент України Володимир Зеленський надав посмертно звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» солдату Сергію Наріжному. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

Сергій Наріжний, уродженець міста Селидове на Донеччині, проживав у селі Велика Круча Пирятинської громади. З початком повномасштабного вторгнення він добровільно став на захист України. На жаль, у січні минулого року він загинув внаслідок мінометного обстрілу на Донеччині. За мужність та самовідданість Сергій Наріжний був раніше посмертно нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.

Нагадаємо, що також Зеленський надав звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» молодшому сержанту Юліану Матвійчуку.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Герой України золота зірка воїни світла
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