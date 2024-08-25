У Міському саду сварка між чоловіками переросла в бійку

Поліція встановила та опитала учасників конфлікту
Відомо, що на місце події прибули група швидкого реагування та слідчо-оперативна група.
Правоохоронці встановили та опитали учасників конфлікту. За попередніми даними, чоловіки перебували під дією алкоголю, що спричинило агресивну поведінку та фізичне протистояння.
Наразі поліціянти проводять розслідування і надають юридичну оцінку інциденту.
Нагадаємо, що нещодавно у Полтаві на СТО сталася масова бійка — двох чоловіків госпіталізували.
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