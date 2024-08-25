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Гроші, Освіта, Полтавщина

11 мільярдів гривень спрямують на освіту Полтавщини

Сьогодні, 11:03 Переглядів: 161

На оплату праці вчителів передбачено 3,7 млрд грн

На освітню галузь Полтавщини протягом року з бюджетів усіх рівнів буде спрямовано 11,2 млрд грн, з яких майже 3,9 млрд грн становить субвенція з державного бюджету. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

З цієї суми найбільша частка, 6,8 млрд грн, буде виділена на заклади загальної середньої освіти. На дошкільну освіту заплановано 2 млрд грн, а на професійно-технічну освіту — 924,8 млн грн. На оплату праці вчителів і викладачів буде спрямовано 3,7 млрд грн, які передбачені в рамках субвенції.Філіп Пронін також зазначив, що детальніше ознайомитися з розрахунками обсягів субвенції для обласних бюджетів і територіальних громад можна тут. Структура видатків на освіту — в інфографіці.

 

Нагадаємо, цьогоріч на Кременчуччині відкриється менше шкіл, ніж у попередньому році.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: освіта школи навчальний рік
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