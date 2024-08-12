У Полтаві на СТО сталася масова бійка: двох чоловіків госпіталізували

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В одного із учасників конфлікту правоохоронці вилучили зброю

Учора, 11 серпня, близько 9.00 у Полтаві на одній зі станцій техобслуговування сталася масова бійка. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, внаслідок бійки із травмами госпіталізували двох чоловіків — 36 та 39 років. Також слідчі встановлюють й інших причетних до інциденту осіб.

Окрім цього, на місці події правоохоронці вилучили травматичну зброю та інші речові докази.

Кримінальні провадження правоохоронці порушили:

за ст. 124 (Умисне заподіяння тяжких травм у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення) Кримінального кодексу України.

ч. 1 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці повідомили про підозру кременчужанину, який під час сварки побив знайомого.