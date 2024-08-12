До деяких пенсіонерів спеціалісти ПФУ для надання послуги можуть прийти додому

ПФУ зазвичай обслуговує громадян у своїх сервісних центрах, на віддалених робочих місцях в територіальних громадах та дистанційно — на вебпорталі електронних послуг та через мобільний застосунок
Пенсійний фонд України (ПФУ) зазвичай обслуговує громадян у своїх сервісних центрах, на віддалених робочих місцях в територіальних громадах, ЦНАПах та дистанційно — шляхом надання електронних послуг через вебпортал електронних послуг, або за допомогою мобільного застосунку «Пенсійний фонд». Окрім того, спеціалісти ПФУ можуть завітати до деяких пенсіонерів додому.
Кому доступна така опція, розповіла пресслужба ПФУ.
Щоб фахівці ПФУ прийшли до вас додому, або в інше місце перебування, необхідно звернутися у Пенсійний фонд.
Маломобільними вважаються такі громадяни:
Дата та час такої зустрічі визначається в індивідуальному порядку. Фахівець ПФУ зобов’язаний надати громадянину перелік документів, які потрібно для оформлення послуги.
Контакти сервісних центрів головних управлінь Пенсійного фонду України можна знайти ТУТ.
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