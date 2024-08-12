До деяких пенсіонерів спеціалісти ПФУ для надання послуги можуть прийти додому

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ПФУ зазвичай обслуговує громадян у своїх сервісних центрах, на віддалених робочих місцях в територіальних громадах та дистанційно — на вебпорталі електронних послуг та через мобільний застосунок

Пенсійний фонд України (ПФУ) зазвичай обслуговує громадян у своїх сервісних центрах, на віддалених робочих місцях в територіальних громадах, ЦНАПах та дистанційно — шляхом надання електронних послуг через вебпортал електронних послуг, або за допомогою мобільного застосунку «Пенсійний фонд». Окрім того, спеціалісти ПФУ можуть завітати до деяких пенсіонерів додому.

Кому доступна така опція, розповіла пресслужба ПФУ.

— Зокрема, за місцем проживання чи перебування людини (житло, заклади охорони здоров’я, соціального захисту та ін.) проводяться виїзні прийоми осіб з інвалідністю, громадян літнього віку або тих, хто потребує стороннього догляду, - йдеться у повідомленні.

Щоб фахівці ПФУ прийшли до вас додому, або в інше місце перебування, необхідно звернутися у Пенсійний фонд.

— Виїзні прийоми відбуваються за зверненнями до органу Фонду таких осіб, їхніх представників або родичів, а також представників органів влади, закладів охорони здоров’я, соціального захисту тощо, де проживають / перебувають маломобільні громадяни, – йдеться у повідомленні ПФУ.

Маломобільними вважаються такі громадяни:

особи літнього віку;

ті, хто потребує догляду з боку сторонніх осіб;

громадяни з інвалідністю.

Дата та час такої зустрічі визначається в індивідуальному порядку. Фахівець ПФУ зобов’язаний надати громадянину перелік документів, які потрібно для оформлення послуги.

Контакти сервісних центрів головних управлінь Пенсійного фонду України можна знайти ТУТ.