Україна вперше застосувала проти Росії ракету-дрон «Паляниця»

Сьогодні, 14:54 Переглядів: 630

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції, присвяченій Дню Незалежності, оголосив про успішне застосування нового класу зброї — ракети-дрона «Паляниця» проти російських окупантів. Цей інноваційний засіб оборони вперше був використаний у суботу, 24 серпня 2024 року.

Зеленський підкреслив, що запуск «Паляниці» є частиною нової стратегії відплати агресору.

«Ворога було уражено. Росії буде дуже складно навіть вимовити, що саме прилетіло», — сказав президент, натякаючи на складність як технічної, так і психологічної відповіді з боку Росії.

Розвиток ракетної програми України став необхідністю через політичні обмеження у застосуванні західного озброєння на території Росії. Президент також раніше натякав на значні досягнення у цій сфері та зростання поставок нових видів озброєння до українського війська.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін підтвердив, що 24 серпня нова зброя вперше успішно застосована.

«Вона уразила військовий об’єкт ворога на тимчасово окупованій території», — розповів Олександр Камишін.

За слова міністра, «Паляниця» — це дрон і одночасно ракета, яка за своїми тактико-технічними характеристиками підпадає під обидва визначення.

Оборонно-промисловий комплекс почне нарощувати виробництво нового виробу для ударів по російських військових об’єктах.

«Ракет-дронів ставатиме більше, як вже стало більше далекобійних ударних дронів, результати роботи яких ми бачимо майже щодня», – розповів Олександр Камишін.

Український уряд поки не публікує фото нового виробу. Як пише портал «Мілітарний», імовірно, «Паляниця» є маневровим безпілотником, який отримав реактивний двигун та потужну бойову частину.

Варто зазначити, що у ніч на суботу, 24 серпня, у Воронезькій області після ударів вибухнув склад з боєприпасами.

Перед ударом у небі чули звук реактивного двигуна від невстановленого авіаційного апарату, який летів у бік російських об’єктів.