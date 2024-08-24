Україна вперше застосувала проти Росії ракету-дрон «Паляниця»

Президент відзвітував про успіхи
Президент України Володимир Зеленський на пресконференції, присвяченій Дню Незалежності, оголосив про успішне застосування нового класу зброї — ракети-дрона «Паляниця» проти російських окупантів. Цей інноваційний засіб оборони вперше був використаний у суботу, 24 серпня 2024 року.
Зеленський підкреслив, що запуск «Паляниці» є частиною нової стратегії відплати агресору.
Розвиток ракетної програми України став необхідністю через політичні обмеження у застосуванні західного озброєння на території Росії. Президент також раніше натякав на значні досягнення у цій сфері та зростання поставок нових видів озброєння до українського війська.
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін підтвердив, що 24 серпня нова зброя вперше успішно застосована.
За слова міністра, «Паляниця» — це дрон і одночасно ракета, яка за своїми тактико-технічними характеристиками підпадає під обидва визначення.
Оборонно-промисловий комплекс почне нарощувати виробництво нового виробу для ударів по російських військових об’єктах.
Український уряд поки не публікує фото нового виробу. Як пише портал «Мілітарний», імовірно, «Паляниця» є маневровим безпілотником, який отримав реактивний двигун та потужну бойову частину.
Варто зазначити, що у ніч на суботу, 24 серпня, у Воронезькій області після ударів вибухнув склад з боєприпасами.
Перед ударом у небі чули звук реактивного двигуна від невстановленого авіаційного апарату, який летів у бік російських об’єктів.
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