«Свято вільних людей»: начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП привітав містян із Днем Незалежності

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 190

24 серпня начальник Кременчуцького районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Мирослав Волков привітав містян із Днем Незалежності.

— Сьогодні 33-тя річниця самоідентифікації й самосвідомості. Свято вільних людей. Свято кожного, хто називає себе українцем, хто шанує цінності свого народу, хто бореться за них, хто береже їх, хто передає їх з покоління в покоління. Від імені особового складу Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки вітаю вас з Днем Незалежності України. Бажаю всім міцного здоров’я, сил та невичерпного натхнення у боротьбі за перемогу. Слава Україні! — каже він у відеозверненні.