У Кременчуці маршрутник отримав штраф за проїзд на червоне світло

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Під час порушення правил дорожнього руху у салоні були пасажири

24 серпня близько 9.00 на проспекті Свободи у Кременчуці патрульні поліцейські зупинили маршрутку за порушення правил дорожнього руху. Водій, перевозячи пасажирів, проїхав перехрестя з вул. Героїв Маріуполя на заборонний сигнал світлофора. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції міста.

Маршрутника притягнули до відповідальності за ч. 2 ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення (проїзд на заборонний сигнал світлофора). Санкція передбачає 510 грн штрафу.