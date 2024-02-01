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Надзвичайні новини

У Кременчуці затримали водія маршрутки без прав

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 248

 

Права керування його позбавив суд

Сьогодні, 1 лютого, близько 12.00, у Кременчуці, на проспекті Полтавському патрульні зупинили 52-річного водія маршрутки, через порушення правил дорожнього руху. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

Під час спілкування з водієм, патрульні встановили, що чоловік позбавлений судом права керування, проте продовжував перевозити пасажирів.

На чоловіка склали адміністративні матеріали за ч. 2. ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) та за ч. 2 ст. 121 (Керування водієм транспортним засобом, який використовується для надання послуг з перевезення пасажирів, що має несправності) Кодекс Украї́ни про адмінправопорушення (КУпАП).

Також патрульні видали вимогу (припис), щодо заборони подальшої експлуатації автомобіля, через його несправності.

Нагадаємо, що в грудні п'яний водій у Кременчуці спричинив потрійну дорожньо-транспортну пригоду.

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Автор: Дарія Згура
Теги: патрульна поліція права посвідчення водія маршрутка
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