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Надзвичайні новини, Полтавщина

Днями у Полтаві сталося вбивство: тіло знайшли в одній із квартир міста

Сьогодні, 16:54 Переглядів: 126

 

Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі

28 січня у Полтаві сталося вбивство. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Тіло мертвого 40-річного чоловіка у квартирі знайшла 64-річна родичка та повідомила про це до поліції.

Поліціянти встановили, що смертельні травми чоловікові під час сварки наніс 46-річний житель Краматорська, який тимчасово проживає у Полтаві. Чоловікові вже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід — 30 днів тримання під вартою, без права внесення застави.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Полтавщині отримав вирок чоловік, бо до смерті побив співмешканку і сказав, що та померла від передозування.

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Автор: Дарія Згура
Теги: вбивство Полтава підозра
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