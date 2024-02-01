«Зараз ці дрони передали нам, а завтра вони полетять виконувати завдання», — військовий з позивним Хохол

Сьогодні, 17:25 Переглядів: 86

Сьогодні, 1 лютого, у Кременчуцькій районній військовій адміністрації передали 16 дронів одній з бригад наших захисників. Очільник військової адміністрації Олег Лєднік розповідає, що це лише частина допомоги, яку вдалося закупити за кошти свідомого бізнесу Кременчука.

— Ми отримали запит від військових, що є потреба у FPV- дронах. Ми звернулися до бізнесу. Саме ці дрони закуплені благодійною організацією «Маркетопт». Ці дрони виготовлені в Україні, вони здатні долати відстань до 20 км. Передаємо 16 дронів з посиленими батареями та з повним комплектуванням, — говорить Олег Лєднік

Військовий з позивним Хохол розповідає, що вже завтра дрони працюватимуть на Херсонському напрямку. Нині подібна техніка у війську незамінна.

— Важливо, що вони вже готові до використання, бо у хлопців там немає такої можливості їх якось допрацьовувати. Там не завжди є світло, чи ще якісь умови, щоб налаштовувати дрон. Ми навіть не зможемо там під'єднати елементарне — паяльник. Тому перевага велика, що вони зібрані та готові до роботи, — говорить військовий з позивним Хохол.