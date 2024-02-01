Сьогодні, 1 лютого, у Кременчуцькій районній військовій адміністрації передали 16 дронів одній з бригад наших захисників. Очільник військової адміністрації Олег Лєднік розповідає, що це лише частина допомоги, яку вдалося закупити за кошти свідомого бізнесу Кременчука.
Військовий з позивним Хохол розповідає, що вже завтра дрони працюватимуть на Херсонському напрямку. Нині подібна техніка у війську незамінна.
Нагадаємо, нещодавно «Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з командою ініціативних хлопців, які власноруч виготовляють дрони.
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